День в истории 6 апреля: первая Олимпиада, гаражная амнистия, смерть Жириновского
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 апреля 2024 года
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира в честь старта первых Олимпийских игр, а также День работников следственных органов МВД России. Два года назад в Казани открылся новый Республиканский противотуберкулезный диспансер, скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, три года назад президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Открытие выставки работ бразильского фотографа Рикардо Мартинса «Бразилия — поэзия природы» в Нацбиблиотеке РТ.
Кто родился: изобретатель аквариума и главный редактор телеканала RT
- 1810 — английский натуралист Филип Генри Госсе (скончался 23 августа 1888 года). Известен как изобретатель аквариума.
- 1841 — русский поэт Иван Суриков (скончался 6 мая 1880 года). Прославился стихотворениями, которые стали народными песнями, среди них «Рябина» («Что шумишь, качаясь»), «В степи» («Степь да степь кругом»), «Сиротой я росла...» и т. д.
- 1980 — российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Кто скончался: Савва Мамонтов и Игорь Стравинский
- 1918 — русский предприниматель, известный меценат Савва Мамонтов (родился 15 октября 1841 года). В том числе был основателем Московской частной русской оперы, где одним из солистов был великий оперный певец Федор Шаляпин, уроженец Казани.
- 1971 — русский композитор, дирижер, пианист Игорь Стравинский (родился 17 июня 1882 года). Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века, написал такие произведения, как «Священное песнопение», «Плач пророка Иеремии», «Заупокойные песнопения».
- 2022 — российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский (родился 25 апреля 1946 года).
Праздники: день спорта и работников следственных органов МВД России
- Международный день спорта на благо развития и мира. Учрежден в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата выбрана в связи с тем, что 6 апреля 1896 года в греческом городе Афины на стадионе «Панатинаикос» стартовали первые Олимпийские игры современности.
- День работников следственных органов МВД России. Установлен в честь передачи 6 апреля 1963 года права производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.
События в истории: первый электрический трамвай в Москве, новый Республиканский противотуберкулезный диспансер
- 1899 — в Москве впервые заработал электрический трамвай.
- 1927 — Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.
- 1930 — постановлением Президиума ЦИК СССР в стране был учрежден орден Красной Звезды. Награждали им «за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности» не только людей, но и воинские части, корабли, предприятия, организации и учреждения. Последнее награждение прошло 24 декабря 1991 года.
- 1985 — американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
- 2010 — в Кыргызстане началась революция против президента страны Курманбека Бакиева. В результате он был свергнут. В беспорядках погибло почти 100 человек.
- 2017 — «Роскосмос» открыл на территории обсерватории Пико дос Диас в Бразилии наблюдательный комплекс для слежения за космическим мусором.
- 2018 — Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Затем, 13 апреля суд вынес положительное решение, и 16-го РКН начал блокировку мессенджера. 18 июня 2020 года Роскомнадзор официально объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram согласно достигнутой с Генпрокуратурой договоренности, «позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».
- 2021 — президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии, предоставляющий гражданам возможность бесплатного получения государственных и муниципальных земельных участков, на которых расположены их гаражи. Такая возможность есть до 2026 года.
- 2022 — в Казани открылся новый Республиканский противотуберкулезный диспансер. Здание единого туберкулезного комплекса ГАУЗ РКПД стоимостью в 1,1 млрд рублей рассчитано на одновременное обслуживание 420 взрослых и 260 детей в сутки. Подробнее — в материале «Реального времени».