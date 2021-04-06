Путин подписал закон о гаражной амнистии

Президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии, предоставляющий гражданам возможность бесплатного получения государственных и муниципальных земельных участков, на которых расположены их гаражи. Такая возможность есть до 2026 года, сказано в документе.



Под действие закона подпадают гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. К ним применят упрощенный порядок оформления участков. Должны быть соблюдены следующие условия: участок гражданину был предоставлен органом власти или организацией либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

По закону инвалиды имеют право вне очереди получить такие участки рядом со своим местом жительства. Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Фото: pixabay.com

Напомним, о том, что в России могут провести гаражную амнистию, сообщалось еще в 2018 году.

Маргарита Головатенко