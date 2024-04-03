День в истории 3 апреля: Казани дали право провести саммит БРИКС, родился мэр Иннополиса, старт ТЭФ-2024
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 апреля 2024 года
3 апреля стартует Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого пройдет одна из крупнейших энергетических выставок России — TatEnergyExpo. Год назад Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС, семь лет назад в петербургском метро произошел теракт, в котором погибли 16 человек, 44 года назад родился мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, 51 год назад был совершен первый звонок по мобильному телефону. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартует Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024), в рамках которого пройдет одна из крупнейших энергетических выставок России — TatEnergyExpo. Более 100 отечественных и зарубежных экспонентов представят современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие задачам и трендам развития энергетического сектора экономики. Мероприятие продлится до 5 апреля включительно.
- Заседание Кабмина РТ о ходе реализации госпрограммы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2023 году и задачах на 2024 год».
- Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» на тему «О реализации государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли, развитии отечественного энергомашиностроения». Проводит губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, плей-офф — «Зенит-Казань» против «Енисея» из Красноярска.
Кто родился: Марлон Брандо и Гельмут Коль
- 1924 — американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар» Марлон Брандо (скончался 1 июля 2004 года). Занимает четвертое место в списке «100 величайших звезд кино за 100 лет», составленном Американским институтом киноискусства. Известен ролью Вито Корлеоне в эпической криминальной драме «Крестный отец». Другие известные фильмы с его участием — «В порту», «Трамвай «Желание», «Последнее танго в Париже» и т. д.
- 1930 — федеральный канцлер Германии в 1982—1998 годах Гельмут Коль (скончался 16 июня 2017 года). При нем произошло объединение ФРГ с ГДР. Находился на посту канцлера 16 лет и 26 дней — дольше всех в истории Германии.
- 1948 — советский и российский артист цирка, автор методики реабилитации после травм Валентин Дикуль.
- 1948 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Владимир Носик. Среди известных фильмов с его участием — «Гостья из будущего», «Самая обаятельная и привлекательная», «Жил отважный капитан», «Темный мир» и т. д.
- 1980 — мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.
Кто скончался: Степан Халтурин и Алексей Булдаков
- 1882 — русский рабочий, революционер Степан Халтурин (родился 1 января 1857 года). Осуществил подрыв взрывного устройства в Зимнем дворце в 1880 году.
- 1968 — советская певица Тамара Церетели (родилась 14 августа 1900 года). Одна из ведущих представительниц жанра русского цыганского романса на русской и советской эстрадной сцене.
- 2016 — итальянский футболист и тренер Чезаре Мальдини (родился 5 февраля 1932 года). Четырехкратный чемпион Италии и обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Милана».
- 2019 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков (родился 26 марта 1961 года). Известность ему принесла роль в фильме «Особенности национальной охоты».
- 2021 — российский врач-диагност, заслуженный врач Татарстана, заслуженный деятель науки России Ренат Акберов (родился 13 июня 1939 года). С 1981 года Ренат Акберов преподавал в Казанской медицинской академии. Он известен своими трудами по лучевой диагностике заболеваний, в том числе начальной формы рака желудка. Ренат Акберов был наставником для большинства представителей этого направления медицины в Татарстане.
- 2023 — генеральный директор КАМАЗа в 1987—1997 годах Николай Бех (родился 2 января 1946 года).
Праздники: День вечеринки
- Всемирный день вечеринки. Неофициальный праздник. Впервые прошел в США 3 апреля 1996 года под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».
События в истории: освящение Петропавловского собора
- 1726 — Петропавловский собор в Казани был освящен митрополитом Казанским и Свияжским Сильвестром (Холмским). Собор был построен в 1722—1726 годах на средства казанского купца и промышленника Ивана Михляева в память о посещении Казанской губернии российским императором Петром I.
- 1829 — англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна, названную кофемолкой.
- 1879 — София провозглашена столицей Болгарии.
- 1922 — на пленуме ЦК РКП(б) была учреждена новая должность — Генеральный секретарь ЦК. Первым генсеком был избран Иосиф Сталин.
- 1933 —проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. Советский хирург Юрий Вороной, заведующий хирургическим отделением Херсонской городской больницы, пересадил 26-летней женщине почку скончавшегося 60-летнего мужчины. Операция началась через 6 часов после смерти последнего. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать, но больная прожила чуть более двух суток. Тем не менее эта операция стала первой в мире успешной трансплантацией органов.
- 1967 — вышла кинокомедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. Фильм рассказывает о приключениях собирателя фольклора Шурика, который, находясь в южном городе, оказывается втянутым в историю с похищением девушки Нины.
- 1973 — инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Им стал Motorola DynaTAC 8000Х. Считается днем рождения мобильного телефона.
- 1973 — компания IBM официально представила штрихкод. С тех пор эта дата и называется днем рождения штрихкода, а его изобретателями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда. Сейчас штрихкоды есть в каждом магазине, так как это своего рода ключ, который дает информацию о товаре.
- 1996 — в республике прошла инаугурация избранного на второй срок президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Впервые в истории Татарстана он принял присягу. Выборы прошли 24 марта на безальтернативной основе, поскольку никто из кандидатов не смог собрать необходимого для регистрации числа подписей избирателей. За Шаймиева отдали голоса 97,14% избирателей.
- 2017 — на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — «Сенная площадь» и «Технологический институт» — произошли взрывы. В результате теракта 16 человек погибли, 103 пострадали. В декабре 2019 года 11 человек, причастных, по данным СК, к организации теракта, были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Главный заказчик теракта — Сирожиддин Мухтаров был ликвидирован в сентябре 2022 года в Сирии.
- 2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву в рамках официального визита, который стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства. Президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что он много сделал для развития российско-казахстанских отношений в составе команды Нурсултана Назарбаева. Также Путин выразил надежду, что визит Токаева в Россию станет толчком к укреплению взаимоотношений между странами.
- 2020 — в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о фейке о коронавирусе. Это первый в России прецедент.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции — его появление глава государства анонсировал во время послания Федеральному собранию. Он получил название «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.
- 2023 — Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. В России саммит проходил всего два раза — в июне 2009 года в Екатеринбурге (тогда в составе еще не было ЮАР) и в июле 2015-го в столице соседней с Татарстаном Башкирии, Уфе. Саммит в Казани пройдет 22—24 октября.