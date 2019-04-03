Путин отметил вклад Токаева в развитие российско-казахстанских отношений

Президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что он много сделал для развития российско-казастанских отношений в составе команды Нурсултана Назарбаева.

Также Путин выразил надежду, что сегодняшний визит Токаева в Россию станет толчком к укреплению взаимоотношений между странами, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву в рамках официального визита. Это первая зарубежная поездка Токаева в должности президента Казахстана.

Сегодня Токаев обсудит с Владимиром Путиным двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а завтра проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.