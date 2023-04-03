В России создадут госфонд поддержки участников СВО — «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), который будет называться «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.

Деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий в СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), Украины, Запорожской и Херсонской областей. Помощь также положена членам их семей.

Установлено, что деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а еще иных источников в соответствии и законодательством РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В марте Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Ужесточается наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил за рубежом. Поправки вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, а еще поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял 5 лет.



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Маргарита Головатенко