В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о фейке про коронавирус. Это первый в России прецедент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Фигурантом дела является один из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Анна Шушпанова. Речь идет о публикации в соцсети «ВКонтакте» о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в районе.



Ранее правоохранительные органы республики рассказали, что выявили в Татарстане семь фейковых новостей в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.