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В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус

21:54, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о фейке про коронавирус. Это первый в России прецедент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурантом дела является один из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Анна Шушпанова. Речь идет о публикации в соцсети «ВКонтакте» о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в районе.

Ранее правоохранительные органы республики рассказали, что выявили в Татарстане семь фейковых новостей в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Происшествия Татарстан
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