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Президент Казахстана Токаев с первым официальным зарубежным визитом прибыл в Россию

11:35, 03.04.2019
Президент Казахстана Токаев с первым официальным зарубежным визитом прибыл в Россию
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву в рамках официального визита, который стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Борт казахстанского лидера приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». У Токаева запланирована встреча в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, передает «РИА Новости».

Кроме того, у Токаева на 4 апреля намечены переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Новым лидером страны стал экс-спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что 25% россиян негативно восприняли новость об отставке Назарбаева.

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