Саммит глав государств БРИКС в 2024 году пройдет в Казани
Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани, такой указ подписал президент России Владимир Путин.
— Определить Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС, — гласит текст указа.
Согласно документу, будет образован Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.
Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено за месяц утвердить состав, а еще план основных мероприятий. Оргкомитет должен будет представить согласованную концепцию председательства РФ в объединении.
Правительству необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и обеспечением председательства России в объединении БРИКС. Указ вступает в силу со дня его подписания, 3 апреля.
Как прокомментировала «Реальному времени» руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, республика намерена в полной мере исполнить решение президента РФ на высоком уровне.
В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В 2023 году порядка 13 стран проявили интерес ко вступлению.
Прошлый саммит БРИКС проходил в июле 2022 года под китайским председательством — Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. В этом году он пройдет в августе в ЮАР.
В России саммит проходил всего два раза — в июне 2009 года в Екатеринбурге (тогда в составе еще не было ЮАР) и в июле 2015-го в соседней с Татарстаном Уфе.
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