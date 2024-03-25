Рустам Минниханов заявил об усилении мер безопасности при проведении массовых мероприятий

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном совещании сообщил об усилении мер безопасности после теракта в подмосковном Красногорске. Сотрудники Росгвардии проведут осмотр торговых центров.

Рустам Минниханов отметил, что необходимо усилить меры безопасности в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Напомним сегодня в Кабмине Татарстана раис республики Рустам Минниханов начал совещание с руководителями правоохранительных органов. Заседание стартовало с минуты молчания.

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Разиль Самигуллин