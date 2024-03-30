Муфтий Татарстана: «Я говорил: давайте сократим до 10 тысяч»

12-й Республиканский ифтар собрал 12 тысяч посетителей под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Фото: Динар Фатыхов

Вчера в «Казань Экспо», в 19-й день Рамадана прошел 12-й Республиканский ифтар. Если в прошлом году организаторы говорили об 11 тысячах гостей, то в этом году — «около 12». Ведущий Айрат Загриев уже пообещал, что в следующем году их будет 13 тысяч. Впрочем, даже у муфтия на этот счет есть сомнения.

«Было 9 консулов и зампосла Катара»

Напомним, что впервые на массовый ифтар в Казани собрались в 2011 году на площади Тысячелетия. Вскоре он обосновался на главном стадионе Казани. В 2019-м здесь находилось 15 тысяч человек. В ковидный 2020-й ифтар проводили, собирая ланч-боксы и передавая в благотворительный фонд «Закят». В 2021-м коллективное разговение переехало в выставочный центр «Казань Экспо», это объяснялось и тем, что Рамадан стал приходиться на более холодное время года.

В 2024-м ифтар проходит под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Муфтий Камиль хазрат Самигуллин в беседе с журналистами отметил, что идея собрать именно 12 тысяч человек принадлежала одному из организаторов, директору «Ак Барс Арены» Радику Миннахметову:

— Я говорил: давайте сократим, до 10 тысяч будем. В прошлом году было 11 тысяч, в этом году — 12 тысяч. Аллага шөкер, все хорошо прошло.

— Еще проходит, люди еще идут, — отметил Миннахметов.

Традиционно мужская и женская половины зала для намаза были разделены. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самигуллин указал, что в этот раз было немало иностранных гостей, в частности египтян:

— Парень поздоровался, говорю, откуда ты? «Из Ирака». Было 9 консулов и зампосла Катара. Мы будем думать, как расширять географию. Ифтар нас объединяет, это причина, чтобы встретиться. В течение года не бывает возможности увидеться. Ифтар объединяет верующих всей страны. После ифтара мы смогли сделать совместно дуа, помолиться на татарском языке за жертв теракта в Москве, за всех верующих, чтобы было спокойствие во всем мире, — отметил глава ДУМ РТ.

Кроме консулов, на ифтаре были участники СВО с семьями, люди с ОВЗ — а также обычные граждане и руководители. Электрички до «Казань Экспо» работали бесплатно: вагоны были плотно заполнены, состав шел без остановок.

Традиционно праздник посетили раис Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Делился радостью по поводу проведения священного месяца Рамадан митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл,

Кроме того, в МВЦ приехали руководитель Хадж-миссии России Хизбулла Асуев, 2-й секретарь посольства государства Катар в РФ Абдуррахман бин Салех Аль-Кувари, а также генеральные консулы Туркменистана, Ирана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистан и других стран.

Перед намазом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Берите с собой, чтобы не пропало!

Организаторы заявляли о повышенных мерах безопасности, впрочем, также, как в день открытия «Игр будущего», здесь подробно не досматривали, пройти можно было быстро. На входе волонтеры добродушно спрашивали, проверили ли у гостей уже билеты, после чего те попадали на территорию гардеробов и маркета. Тем не менее запускать в МВЦ стали еще в три часа дня, так что некоторые гости успели прочитать и послеобеденный намаз.

Концертный зал «Казань Экспо» вмещает 3 тысячи человек, его 40 конференц-залов — еще 2200. Словом, 12 тысяч гостей разместить было сложно, но возможно. В частности, в одном из павильоном добавили дополнительные места для сдачи верхней одежды. Но в любом случае столпотворение начиналось в фойе, где развернулась продажа всем необходимым: от чая и халяльных кремов до платьев и книг. В глазах рябило от разнообразия нарядов: от арабских просторных платьев до приталенных комбинезонов. А среди публики можно было найти даже корейцев, традиционно носящих маски.

Официальная программа стартовала в пять вечера с речи муфтия, звучали также мунаджаты и нашиды (выступал дуэт «Нашидуль-Ислам»), а кроме духовных лиц, выступил ветерана СВО Айнур Ягудин.

В один общий павильон для намаза мужчин и женщин запускали с разных входов. Волонтеры (их, кстати, было более 700) выдавали гостям бутылку воды и пакет, в который требовалось сложить обувь.

Оперативно наградили победителей конкурса «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест в честь священного месяца. в нем участвовали 52 локации, выграл дом Мукмины Хабибуллиной из села Туембаш Кукморского района, причем украшала его семья Нигматяновых, у которых до этого сгорело свое жилище, а Хабибуллина позвала пожить к себе. Нигматзяновы передали хозяйке приз, путевку в хадж.

Впрочем, экраны не всегда транслировали происходящее на сцене. Из-за большого количества молящиеся не смогли выстроить прямые линии, также многие гости после обязательной части поспешили занять места за столами, так что совершающим желательную часть молитвы приходилось их останавливать. Торопиться смысла не было: во время ифтара двуязычный ведущий Айрат Загриев просил забирать нетронутые ланчбоксы рядом с собой, чтобы «әрәм калмасын» («чтобы не пропало»). Ведь билеты на ифтар раздаются бесплатно, и часть гостей, видимо, решили не приезжать...

Радик Абдрахманов, Камиль хазрат Самигуллин, Радик Миннахметов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так что на выходе можно было видеть женщин и мужчин с двумя-тремя пакетам еды. Там же каждому вручили обновленное издание Корана «Казан басмасы». Это, как известно, новая версия Книги, напечатанной в нашем городе в Азиатской типографии в 1803 году, что стало первым примером печатного Корана в мире вообще. Муфтият на его основе создал шрифт и перенабрал Коран заново, а шрифт сделал основой фирменного стиля.

Подарочные экземпляры были изданы при финансовой поддержке главного управления по делам вакуфов при министерстве по делам вакуфа и исламским вопросам Катара.

— Уже сейчас мы размышляем, как будет проходить республиканский ифтар в следующем году, — указал Самигуллин. — С каким брендом, с каким посылом, на сколько человек.