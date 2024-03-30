50 главных книг Международной ярмарки Non/fiction весна 2024

«Реальное время» выбрало наиболее интересные книги, которые российские издательства подготовили к ярмарке

Фото: Екатерина Петрова

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходит два раза в год — в апреле и в декабре. Традиционно к этим событиям российские книжные издательства выпускают наиболее громкие книги, запланированные к публикации в течение года. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова сделала подборку из 50 наиболее ярких новинок этой весны, которые будут представлены на ярмарке.

Ирина Белова. «Без права на престол. Как расцвели и погибли пять великих династий», «Бомбора» (16+)

Книга «Без права на престол» предлагает новый взгляд на историю могущественных правящих династий XVI века. Автор исследует переплетения судеб пяти великих монархов той эпохи, раскрывая сложные отношения с окружающими и решения, которые определили их судьбы. Книга погружает читателя в мир династических интриг и трагедий, рассматривая ключевые моменты, которые повлияли на ход истории. Через анализ жизни правителей автор ставит вопросы о судьбе, свободе выбора и влиянии личности на исторические события.

Тана Френч. «В лесу», «Фантом Пресс» (18+)

В романе «В лесу» рассказывается история детектива Роба Райана, который, вместе со своей напарницей расследует убийство 12-летней девочки в окрестностях Дублина. Этот случай напоминает Райану о нераскрытом прошлом событии, связанном с исчезновением его друзей в лесу двадцать лет назад. По мере продвижения расследования Райан начинает восстанавливать свои давно забытые воспоминания, что помогает ему не только продвинуться в расследовании текущего преступления, но и разобраться в собственном темном прошлом. Роман представляет собой психологический детектив с глубоко проработанными персонажами и напряженным сюжетом.

Сьон. «В холодной росе первоцвет», ИД «Городец» (18+)

«В холодной росе первоцвет» — вторая книга трилогии «CoDeх 1962» известного исландского писателя Сьона, за которым скрывается не только талантливый автор, но и соавтор Бьорк. В романе переплетаются мифология, поэзия и сюжетные эксперименты, а история о глиняном младенце придает произведению загадочность и уникальность. Действие разворачивается в Исландии в период Второй мировой войны, где главный герой, еврейский беженец Лео Леве, сталкивается с тайнами, приключениями и поиском своего места в новом мире. Сьон создает притчи, полные фантазии и поэзии, что делает его произведения уникальными.

Рецензию на роман Сьона «Скугга-Бальдур» читайте здесь, а на первую книгу трилогии «Зародыш мой видели очи твои» — здесь.

Саша Станишич. «Волк», «Самокат» (12+)

«Волк» — история о подростке по имени Кеми, который оказывается в лагере, где сталкивается с разнообразной группой подростков и воспитателей. В центре его внимания оказывается Йорг, загадочная личность, которая привлекает Кеми. Он наблюдает за тем, как обращаются с Йоргом, и как ситуация в группе постепенно выходит из-под контроля. В своих снах Кеми встречает волка, воплощение своего страха, и учится преодолевать его, становясь смелее. Это книга рассматривает такие важные темы, как буллинг и страхи, с которыми сталкиваются многие подростки, пытаясь найти свое место в мире. Книга подходит как для подростков, так и для взрослых, и великолепно дополняется прекрасными иллюстрациями Регины Кен.

Хорхе Каррион. «Вымышленные библиотеки», Ad Marginem (12+)

В книге «Вымышленные библиотеки» Хорхе Каррион исследует значение книжных магазинов и библиотек в современном мире, представляя читателям свои рассказы о посещении уникальных книжных пространств в разных уголках планеты. Автор поднимает вопросы о роли книжных магазинов и личных библиотек, призывая критически мыслить и активно читать. Книга представляет собой путеводитель по культурным и интеллектуальным аспектам чтения, приглашая читателей в увлекательное путешествие по миру книг.

Максим Лео. «Герой со станции Фридрихштрассе», Polyandria NoAge (16+)

«Герой со станции Фридрихштрассе» — это захватывающая история о том, как простая ложь может перевернуть жизнь с ног на голову. Незначительный обыватель Михаэль Хартунг оказывается в центре внимания после визита журналиста, который обнаруживает его упоминание в досье Сталина. Хартунг, внезапно прославившись, начинает сомневаться в справедливости своего успеха, особенно когда встречает Паулу. Эта женщина меняет его взгляд на жизнь. Максим Лео создает увлекательный портрет обычного человека, ставшего национальным героем наперекор своей скромности. Автор исследует тонкую грань между правдой и вымыслом, между славой и совестью.

Ксюша Левина. «Держись от него подальше», Clever (18+)

Роман «Держись от него подальше» рассказывает о сложных отношениях главных героев, которые начались с болезненного расставания. Ася сталкивается с трудностями обретения самостоятельности после разрыва, пока не встречает загадочного и умного студента Тимура Кострова. Их взаимодействие позволяет Асе открыть новые горизонты и найти себя, освободившись от прошлых уз. Роман поднимает тему эмоциональной зависимости, демонстрируя влияние бывших отношений на личность и возможность обретения своего пути. Автор показывает красочный образ Тимура как противоположность традиционным образам мужественности, подчеркивая его влияние на главную героиню.

Анастасия Максимова. «Дети в гараже моего папы», «Альпина. Проза» (18+)

«Дети в гараже моего папы» — роман, который возвращает читателя к событиям марта 2012 года, когда шестнадцатилетний Егор сталкивается с шокирующими обвинениями в адрес своего отца, обвиняемого в убийстве девочки. Книга описывает психологическую борьбу семьи, которая столкнулась с тяжелыми последствиями общественного осуждения. Автор точно и честно раскрывает сложные эмоции и реакции главных персонажей, погружая читателя в атмосферу неопределенности и боли. Роман заставляет переживать вместе с героями и раскрывает тему семейной трагедии и ее последствий в современном обществе.

Интервью с Анастасией Максимовой (под псевдонимом Уна Харт) можно посмотреть здесь.

Роберто Боланьо. «Дикие сыщики», АСТ (18+)

«Дикие сыщики» — захватывающий роман, который повествует о двадцати годах жизни двух детективов — Артуро Белано и Улисеса Лимы. Они расследуют загадочное исчезновение одной писательницы после мексиканской революции. В ходе этого путешествия читатели погружаются в волнующий мир амурных интриг, загадочных смертей, преступлений и философских рассуждений, окутанных дымом сигарет и запахом литературы. Роман отмечен премиями Herralde de Novela и Rómulo Gallegos. Книга представляет собой необычную и увлекательную смесь детективного жанра, литературной эстетики и философских размышлений.

Кристиан Крахт. «Евротрэш», Ad Marginem (16+)

В романе «Евротреш» Кристиан Крахт возвращается к теме собственной автобиографии, представляя вымышленную версию себя, которая отправляется в путешествие по Швейцарии со своей матерью-алкоголичкой. Эта книга — смесь автобиографических сведений и фантастических нарративов, игра с понятиями правды, памяти и языка. В увлекательном повествовании автор провоцирует читателей к размышлениям о личной истории, семейных связях и месте человека в мире.

Киран Сетия. «Жизнь жестче. Как философия помогает не отчаиваться в трудные времена», Individuum (16+)

«Жизнь жестче» — это книга, которая обращается к сложностям человеческого бытия. Она предлагает рефлексировать через призму философских концепций, и, таким образом, найти способ утешения и надежды в непростые времена. Киран Сетия использует личный опыт и исследования в области философии, чтобы обсудить тему боли, одиночества, горя, несправедливости и абсурда, поднимая вопросы о смысле жизни и поиске справедливости. Книга предлагает читателям возможность подумать о себе и о мире вокруг, а также обратиться к философии как к инструменту поиска ответов на жизненно важные вопросы.

Флориан Хубер. «За дверью поджидают призраки», «КоЛибри» (18+)

Книга «За дверью поджидают призраки» Флориана Хубера представляет собой глубокое исследование жизни немецких семей после Второй мировой войны. Автор рассматривает тему молчания, стыда и потерь, пережитых солдатами и их семьями, а также о влиянии этих феноменов на последующие поколения. Книга основана на реальных историях, показывает сложные отношения внутри семей и влияние военных событий на повседневную жизнь. Автор раскрывает не только личные истории, но и дает панораму исторического контекста, помогая понять сложность и неоднозначность послевоенной Германии. Это произведение — не только глубокий анализ прошлого, но и ключ к пониманию современности через призму истории.

Реза Аслан. «Зелот. Земной путь Иисуса из Назарета», «КоЛибри» (16+)

В книге «Зелот» Реза Аслан разбирает устоявшиеся представления об Иисусе из Назарета, представляя новый взгляд на эту историческую фигуру через призму бурного времени, в котором он жил. Аслан исследует жизнь Иисуса в контексте первого века в Палестине, эпохи, охваченной апокалиптическими настроениями и националистическим рвением. Автор предлагает альтернативный взгляд на Иисуса — как на человека с убеждениями и полного противоречий, который стал символом протеста против римской оккупации и еврейской религиозной иерархии. Аслан не останавливается на анализе библейских текстов, он исследует политические, социальные и культурные аспекты того времени, в результате предлагая новую перспективу на одну из самых влиятельных и загадочных фигур в истории.

Маттео Пасквинелли. «Измерять и навязывать. Социальная история искусственного интеллекта», Individuum (16+)

«Измерять и навязывать» Маттео Пасквинелли — книга, которая развенчивает мифы об искусственном интеллекте. Автор утверждает, что ИИ не стремится к имитации биологического интеллекта, а становится продолжением автоматизации труда и социальных отношений. Пасквинелли показывает, как ИИ формируется промышленными заводами и коллективным поведением работников и потребителей. Также автор раскрывает политические последствия ИИ. Книга хорошо исследована и увлекательна, предлагает критическую и альтернативную точку зрения на искусственный интеллект. Пасквинелли призывает к новой грамотности и осознанию ИИ, что, в свою очередь, может дать людям силу оспорить доминирующие парадигмы и представить себе новые возможности в будущем.

Ребекка Куанг. «Йеллоуфейс», Fanzon (16+)

«Йеллоуфейс» — захватывающая сатира, в которой автор исследует темы плагиата, расизма и интернет-троллинга в издательской индустрии. После смерти Афины Лю Джун Хэйворд крадет ее неопубликованную рукопись и издает его под своим именем, несмотря на последствия. Роман показывает абсурдность ситуации и хаос в мире издательства и книжного сообщества. Куанг осмысляет современные вызовы для индустрии, ставя под сомнение ожидания и стереотипы, а также выявляет нюансы дружбы, амбиций и предательства. Эта книга проникает в глубину психологии героев и вызывает множество эмоций, оставляя читателя в напряжении и заставляя задуматься над сложными вопросами современного литературного мира.

Алексей Поляринов. «Кадавры», Inspiria (18+)

«Кадавры» — книга, которая переносит читателя в недалекое будущее, где Россия столкнулась с загадочным явлением мортальных аномалий, оставляющими после себя мертвых детей. Роман Алексея Поляринова сочетает фантастику и социальную прозу и повествует о брате с сестрой Матвее и Даше. Они должны добраться до места и изучить это явление. В ходе своего путешествия герои сталкиваются не только с таинственными событиями, но и с собственным прошлым. Роман поднимает важные вопросы о трагедии, травме и способах ее преодоления. Открытый финал оставляет читателя с глубокими размышлениями о природе человеческой судьбы.

Ангелина и Вероника Шэн. «Канашибари. Том I», «Кислород» (16+)

«Канашибари» — роман о выживании, окутанный мистикой японской мифологии. Главная героиня Хината оказывается в странном городе, где игра на выживание переплетается с испытаниями, вдохновленными страшными японскими сказками. В борьбе за жизнь каждый шаг превращается в вызов, и даже среди союзников скрываются предатели. Авторы умело создают атмосферу напряжения и опасности, поддерживая интерес читателя до последней страницы.

Лени Зумас. «Красные часы», «Дом историй» (16+)

Роман «Красные часы» — остросоциальная антиутопия о современной Америке, где женщины лишены прав на свои тела из-за введения законов, отменяющих аборты. В центре сюжета — несколько женских судеб: Ро мечтает о материнстве, Сьюзен находится на грани эмоционального краха, Мэтти сталкивается с неожиданной беременностью. А знахарка Джин связывает их судьбы, стараясь принести надежду в мир, лишенный выбора. Роман отражает проблемы прав женщин и здравоохранения в современном обществе. Сложно назвать произведение исключительно антиутопией, поскольку оно актуализирует текущие политические тенденции и задает важные вопросы о роли женщин и материнства. Роман наполнен интимными деталями и переживаниями персонажей, что делает его как глубоким исследованием характеров, так и сложным портретом общества будущего.

Сара Нович. «Кроме шуток», Corpus (18+)

«Кроме шуток» — история о школе для глухих, где главными героями становятся Остин Уоркман и Чарли Серрано. Остин — популярный ученик из поддерживающей семьи глухих, Чарли — новенькая в школе, которая пытается адаптироваться к жизни в глухом сообществе. Под угрозой закрытия школы они сталкиваются с вызовами как внутренними, так и внешними, ищут пути сохранить свою общность и культуру. Роман «Кроме шуток» дает взгляд на трудности и проблемы образования глухих, вызывая к обсуждению вопросы социальной справедливости и инклюзии.

Том Стоппард. «Леопольдштадт», Corpus (16+)

«Леопольдштадт» — эпическая и вместе с тем интимная драма Тома Стоппарда. Она повествует о судьбах двух еврейских семей в Вене на протяжении начала XX века. Эту пьесу бурно обсуждали и оценили положительно в театральных кругах. Она показывает войну, революцию, оккупацию нацистской Германией и Холокост, оставляет ощущение глубокой человеческой связи и незаконченности истории. Стоппард, вдохновляясь своими предками, создал произведение, которое стало одним из самых личных в его карьере.

Аньес Домерг. «Между снегом и волком», «Поляндрия» (0+)

«Между снегом и волком» — графическая новелла для детей. Она переносит читателя в мир японской сказки и фольклора. Лила выросла с отцом на уединенном заснеженном острове. Когда отец неожиданно пропадает, девочка отправляется на его поиски. Ее путешествие в глубины снежных лесов разворачивается в увлекательное приключение, где Лила сталкивается с тайнами своего происхождения и магическими существами. Романтический посыл о силе обещаний и невероятная графика делают эту книгу настоящим подарком для любителей японской фантастики и сказок.

Джеймс Поскетт. «Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали», «Альпина Паблишер» (12+)

Книга «Незападная история науки» Джеймса Поскетта представляет собой радикальную переработку истории науки. Книга показывает вклад ученых из разных культур в различных частях света. Автор рассматривает роль неевропейских стран в развитии научных идей и показывает, как обмен знаниями и идеями между различными культурами способствовал научным достижениям. Труд Поскетта охватывает различные аспекты научного развития начиная от медицины и астрономии до генетики, а также демонстрирует важность сотрудничества и обмена идеями в создании современной науки.

Азар Нафиси. «О чем я молчала. Мемуары блудной дочери», «Лайвбук» (16+)

«О чем я молчала» — это потрясающие мемуары Азар Нафиси, автора международного бестселлера «Читая «Лолиту» в Тегеране». В книге Нафиси рассказывает о своем детстве и отношениях с родителями в Иране на фоне политической революции в стране. Через воспоминания о сложной и могущественной матери, мужественном и печальном отце автор раскрывает темы семейных тайн, поиска свободы и цену, которую приходится платить за нее. В мемуарах Азар Нафиси обращается к истории своей семьи и политическим событиям, влияющим на Иран. Она создает яркий портрет женщины, семьи и страны, в которой выросла.

Рецензию на книгу Азар Нафиси «Читая «Лолиту» в Тегеране» читайте здесь.

Фридрих Кельнер. «Одураченные: Из дневников 1939–1945», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

«Одураченные» — это свидетельство о нацистской Германии во время войны и борьбе одного человека против тоталитаризма. Кельнер был средним чиновником в провинциальном городе. Он вел секретный дневник с 1939 по 1945 год, рискуя жизнью, чтобы зафиксировать путь Германии к диктатуре и геноциду. Кельнер документирует ужасы режима, начиная с массового уничтожения евреев и заканчивая жестоким правлением Гестапо. Это не только важное свидетельство повседневной жизни в Третьем Рейхе, но и история о том, как дневник был обнаружен и опубликован.

Карен Бланкфельд. «Освенцим. Любовь, прошедшая сквозь ад», «Иностранка» (16+)

«Освенцим. Любовь, прошедшая сквозь ад» — потрясающая история о двух выживших в Холокосте, которые влюбились в Освенциме, но были разлучены после освобождения. Они снова встретились более чем через 70 лет. Это невероятная история о любви, самопожертвовании, потере и стойкости. «Освенцим. Любовь, прошедшая сквозь ад» — это сага о двух молодых людях, которые оказались заперты в кошмаре, созданном нацистами, но тем не менее нашли любовь, которая поддержала их в самый темный час истории.

Стивен Уокер. «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки», «Альпина Нон-фикшн» (12+)

«Первый» — это реконструкция событий более шестидесятилетней давности о первом полете человека. Космонавт Юрий Гагарин отправляется в одиночное путешествие на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года. Автор Стивен Уокер рассказывает не только о самом полете, но и о сложных отношениях между СССР и США в период Холодной войны, а также о героях этой эпохи — советских космонавтах и американских астронавтах. Книга основана на масштабных исследованиях и личных интервью с участниками событий. Она позволяет читателю проникнуть в драматические моменты одного из величайших достижений человечества.

Хью Хауи. «Песок», «Азбука» (16+)

В постапокалиптическом мире, покрытом бескрайними песчаными дюнами, живет семья, раздробленная и погрязшая в тяжелых буднях. Отец бросил их много лет назад, и теперь четверо детей остались без поддержки. Старший сын Палмер мечтает доказать свою ценность, ныряя в глубины песка в поисках артефактов прошлого. Ему предстоит совершить самое опасное погружение в жизни. Он хочет найти город, о котором ходят невероятные легенды. В песке скрыт ключ к объединению семьи и, возможно, к их разрушению. Книга «Песок» Хью Хауи — это захватывающее путешествие в мир выживания, где каждый шаг наполнен опасностью, а каждый момент — борьбой за жизнь и за семью.

Фредрик Бакман. «После бури», «Синдбад» (18+)

«После бури» — продолжение книг «Медвежий угол», «Мы против вас» и завершающая часть трогательной трилогии Фредрика Бакмана о городе Бьорнстад. В этой книге автор возвращает нас в сердце шведских лесных городов Бьорнстад и Хед, где хоккей играет важную роль. В этой истории переплетаются семейные ценности, дружба, сообщество и житейские трудности. Книга о любви и потерях, о принятии решений и преодолении препятствий, о том, как комьюнити может поддерживать в трудные времена. Бакман снова поражает своим мастерством создания реалистичных и пронзительных персонажей, заставляя читателей смеяться, плакать и вдохновляться их историями.

Б. Э. Пэрис. «Похищение», «Синдбад» (16+)

«Похищение» — новый психологический триллер от Б. Э. Пэрис, который перенесет читателя в мир темных тайн и ужасных намерений. Главная героиня Амели выходит замуж за миллиардера Неда Хоторна, но однажды она просыпается в темной комнате, не понимая, где находится. Почему ее похитили? Кто эти загадочные похитители? И почему Амели начинает чувствовать себя безопаснее здесь, в темнице, чем с мужем? Это история выживания, путаницы и любви. Этот роман в жанре триллера заставит читателя не спать до самого утра.

Бруно Беттельхейм. «Просвещенное сердце», МИФ (18+)

Книга «Просвещенное сердце» — это уникальная запись переживаний Бруно Беттельхейма в концлагерях Дахау и Бухенвальд в 1938–1939 годах. Автор, выживший в ужасных условиях, анализирует поведение окружающих и собственные реакции, воссоздавая психологический портрет людей, столкнувшихся с экстремальными ситуациями. Книга не только рассказывает о страшных событиях в концлагерях, но и анализирует, как индивидуумы реагировали на испытания. Беттельхейм удивительно четко описывает свои наблюдения и размышления, а также задается глубокими вопросами о человеческой природе и обществе.

Чарли Пайк. «Пятое послание», «КомпасГид» (18+)

Роман «Пятое послание» повествует о Леоне, который живет на умирающей Земле в 2203 году. Он подготовлен к испытанию, где ему предстоит доказать свою способность убивать. Однако сообщения от инопланетной цивилизации обещают спасение на их планете тем, кто достаточно силен, чтобы выжить. Леон отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит пересмотреть свои убеждения и выжить в борьбе за спасение. Роман затрагивает тему сложных отношений и трансформации главного героя в условиях крайней опасности и насилия.

Ася Демишкевич. «Раз мальчишка, два мальчишка», «Альпина. Проза» (18+)

«Раз мальчишка, два мальчишка» — роман Аси Демишкевич, который, несмотря на свои сказочные корни, оказывает сильное воздействие, обращаясь к актуальным темам жизни, смерти и любви. В книге присутствует сложная многоплановость, раскрывающаяся через образы обычных, но живых и реалистичных персонажей. Автор мастерски владеет стилем, пишет кратко, честно и просто. Демишкевич заставляет читателя переживать за каждого героя на страницах своего романа.

Алексей Иванов. «Речфлот», «Альпина Нон-фикшн» (16+)

«Речфлот» — это погружение в историю речного флота России: от его зарождения до современности. В этой книге Алексей Иванов рассказывает не только об эволюции флота, но и о людях, чьи жизни переплелись с его историей. Он подробно освещает взаимосвязь речного флота с политикой, культурой и повседневной жизнью страны, раскрывая удивительные факты, проекты и мечты. Это не только исторический документ, но и исследование души нации, воплощенной через ее флот. Книга станет неотъемлемой частью серии исследований Алексея Иванова о российской истории и культуре, погружая читателя в мир речных путешествий и приключений. Это документальное исследование стало основой для художественного произведения «Бронепараходы».

Наталия Гинзбург. «Семейный лексикон», «Подписные издания» (16+)

«Семейный лексикон» — автобиографический роман Наталии Гинзбург, освещающий жизнь семьи Леви в Турине в первой половине XX века. Книга представляет собой набор привычных фраз, выражений и пословиц, ставших своеобразным кодом семейного общения, через которые автор передает воспоминания о своем детстве и событиях того времени. На фоне — город, окутанный политическими потрясениями эпохи фашизма, а в центре — живые образы членов семьи и их друзей, за которыми скрываются истории сопротивления и поиска смысла в сложные времена. Роман представляет собой не только историю семьи, но и исследование силы языка и природы воспоминаний. Книга оставляет читателя с необходимостью проявить психологическую гибкость и составить собственное мнение о персонажах и событиях, описанных в произведении.

Мирон Гинкас. «Сквозь колючую проволоку», «Книжники» (16+)

Книга представляет собой важный свидетельский документ о страшных событиях Холокоста в Каунасском гетто. Автор, врач Мирон Гинкас, провел два года в ужасающих условиях гетто, где каждый день представлял из себя борьбу за выживание. Его воспоминания охватывают не только собственные переживания, но и истории смелости и сострадания людей, которые рисковали собственной жизнью, чтобы помочь другим. Он подробно описывает ежедневные трудности, стойкость и доблесть тех, кто несмотря на ужас окружающей обстановки, оставался человечным и помогал ближним. Эта книга напоминает нам о важности сохранения памяти о жертвах Холокоста и о необходимости бороться за гуманизм и справедливость в мире.

Софа Вернер. «Славгород», «Обложка» (18+)

«Славгород» — роман о закрытом городе, где правят советские устои и обитают гибриды — смешение человека и животного. Сотрудник собачьей милиции Гриша Рыкова сталкивается с неизбежной смертью, предписанной законом. Но встреча с революционеркой Ильяной Зильберман меняет его представление о судьбе. Роман об этих двух женщинах — о борьбе, преданности и поиске своего места в мире. Атмосферный, захватывающий сюжет и виртуозный слог создают литературный опыт, который переносит читателя в пространство «Славгорода».

Анна Делла Субин. «Случайные боги. О людях, невольно ставших божествами», «Лед» (16+)

«Случайные боги» — это провокационная история о людях, которые были превознесены до богов. Книга проливает свет на связь между властью и религией, а также на роль божественности в секулярную эпоху. Автор исследует явление нечаянных богов от времен Христофора Колумба до современности. А также рассказывает о влиянии этого феномена на формирование нашего представления о «религии». Книга рассматривает различные аспекты взаимосвязи религии и политики, показывает, как власть наделяла мужчин божественностью для оправдания своего господства. Это произведение — редкое сочетание глубоких знаний и захватывающего повествования, представляя собой необычный взгляд на формирование современного мира.

Ник Грум. «Толкин и его легендариум», МИФ (16+)

Книга «Толкин и его легендариум» исследует влияние творчества Дж. Р. Р. Толкина на современную культуру, включая книги, фильмы, игры и сериал «Властелин колец». Автор Ник Грум рассматривает актуальность и прочность идей Толкина в контексте современных проблем, таких как дружба, неуверенность, окружающая среда и последствия пандемии. Книга обсуждает адаптации произведений Толкина, включая фильмы Питера Джексона и радиопостановки, предлагая новый взгляд на их значение и влияние.

Яна Вагнер. «Тоннель», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

В романе «Тоннель» Яны Вагнер читатель погружается в напряженную атмосферу, где несколько сотен людей оказываются запертыми в тоннеле вместе со своими машинами. Внезапная конфронтация с неизвестностью и страхом вынуждает персонажей раскрывать свои истинные характеры и взаимоотношения. Через жару и постоянно усугубляющуюся обстановку в тоннеле автор показывает, как общество делится на «мы» и «они», как возникают лидеры, теории заговора, и какие маленькие драмы становятся частью общего хаоса. Вагнер не только описывает ситуацию катастрофы, но и обращается к главному уроку: вариантов много, и мир может быть иным.

Интервью с писательницей Яной Вагнер читайте здесь.

Бен-Чхоль Хан. «Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна», «Лед» (16+)

«Топология насилия» — это философская работа, которая анализирует современные формы проявления насилия в различных аспектах общественной жизни. Автор исследует эволюцию насилия от его физических проявлений в прошлом к более психологическим, социальным и культурным формам в современном мире. Эта книга вносит свой вклад в область философии, политики, социологии и других областей и предлагает новые подходы к пониманию насилия.

Валентин Распутин. «Уроки французского и другие рассказы», «Издательский дом Мещерякова» (12+)

«Уроки французского» — это трогательный рассказ о жизни мальчика в послевоенные годы, когда голод и трудности становятся обыденностью. Мальчика отправляют учиться в город, где он сталкивается с непростыми испытаниями, но не теряет стремления к знаниям. Поддержка учительницы становится светлой нотой в серой повседневности, напоминая, что даже в трудные времена можно найти помощь и вдохновение. Рассказ оставляет теплые чувства и вызывает много эмоций, рассказывая о силе духа и взрослении в трудные времена.

Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст», libra (12+)

«Фауст» Гете — классическая трагедия адаптации средневекового мифа о блестящем ученом, разочаровавшемся в жизни и заключившем сделку с Мефистофелем. В первой части этого великого произведения Гете Фауст, заключив сделку, начинает новую жизнь, получает любовь прекрасной Гретхен, но его амбиции и неудовлетворенные желания ведут его к адскому уничтожению. Это издание — это адаптированная версия для детей в пересказе Барбары Киндерманн, а современные иллюстрации к ней создал Клаус Энзикат.

Ямиль Сайед Мендес. «Фурия», Marshmallow Books (18+)

«Фурия» — роман в категории Young Adult, основанный на личном опыте автора и описывающий жизнь семнадцатилетней Камилы Хассан из Аргентины. Камиле приходится вести двойную жизнь: дома она послушная дочь в семье с жесткими правилами, а на футбольном поле она — «Фурия», талантливая футболистка. Когда ее команда попадает на южноамериканский турнир, перед Камилой открывается возможность показать талант и даже получить спортивную стипендию в Северной Америке. Но путь к мечте полон препятствий: родители не знают о ее страсти к футболу, а бывший возлюбленный, ставший международной звездой, вновь появляется в городе. Книга рассказывает о стремлении за своей мечтой и о женской эмансипации в определенном культурном контексте. Это яркая и захватывающая историю о силе воли и самореализации.

Майя Лунде. «Хранительница солнца», ИД «Городец» (12+)

«Хранительница солнца» — волшебная история о девочке Лилии, которая живет в мрачном мире, лишенном солнца и цветов. Ее родной дедушка, выращивая овощи в тайном саду, дарит ей надежду на лучшее. Но однажды Лилия нарушает запрет и открывает дверь в удивительный мир, где находит дружбу, любовь и надежду на наступление весны. Роман наполнен волшебством, тайнами и жизненными уроками, вдохновляющими как детей, так и взрослых.

Наталия Лебина. «Хрущевка», НЛО (16+)

«Хрущевка» — исследование Наталии Лебиной, которая рассматривает влияние типовых панельных домов на советскую повседневность. В книге Лебина предлагает читателю не только взглянуть на хрущевки с новой точки зрения, но и погрузиться в атмосферу времени, когда эти дома стали символом новой эпохи. Лебина рассказывает, как появление хрущевок изменило общественное сознание и повседневную жизнь советских граждан. С помощью официальных документов, мемуаров и публицистики Лебина создает исторические очерки, позволяющие читателю понять, как хрущевки стали неотъемлемой частью советской культуры и быта. Этот многогранный подход позволяет читателю полностью погрузиться в советскую эпоху и лучше понять значение хрущевок в истории страны.

Саяка Мурата. «Церемония жизни», Popcorn Books (18+)

Книга «Церемония Жизни» — это сборник рассказов знаменитой японской писательницы Саяки Мураты. В своих рассказах Мурата исследует альтернативные формы поведения и образ жизни, подвергая сомнению общепринятые нормы и стандарты общества. Она создает истории, которые то приятно удивляют, то шокируют своей остротой и необычностью. В сборнике из двенадцати рассказов Мурата смешивает юмор и ужас, освещая темы семьи, дружбы, индивидуальности, общественных норм и традиций. Она задает вопросы о том, что значит быть человеком в нашем мире, и предлагает ответы, которые наталкивают на размышления.

Рецензию на книгу Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь.

Ася Володина. «Цикады», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

«Цикады» — захватывающий роман, сюжет которого ведет читателя к трагическим событиям вечеринки. Следователь пытается разгадать тайны, скрытые за убийством, раскрывая сложные взаимоотношения между участниками истории. Через три временные линии автор показывает детство главных героев, предпосылки для трагедии и ее последствия. Книга исследует темы подростковой жизни, отношений с родителями, проблему буллинга и непростые психологические портреты персонажей. Сложный и увлекательный сюжет не оставит равнодушным любителей триллеров и психологических драм.

Интервью с писательницей Асей Володиной читайте здесь.

Трейси Вульф. «Шарм», Like Book (18+)

«Шарм» — новая часть захватывающей серии о невероятных приключениях в элитной школе Кэтмир. Главная героиня оказывается в Мире Теней вместе с опасным и загадочным Хадсоном Вега. Теперь им предстоит объединить усилия, чтобы выжить и спасти своих друзей. Эта книга раскрывает новые грани их отношений. В романе любители Young Adult найдут напряженную атмосферу, интриги и романтику. «Шарм» погрузит в мире темных сил с неожиданными сюжетными поворотами.

Анн-Гаэль Юон. «Я помню музыку Прованса», Belles Lettres (16+)

«Я помню музыку Прованса» — трогательная история о 80-летней Жанине, которая теряет память. Жанина делает списки и ведет дневник, рассказывая о секретах, встречах и лжи. Ее внучка Джулия, погружаясь в жизнь престарелых в доме престарелых в Провансе, пытается раскрыть семейные тайны и разгадать историю любви бабушки. Роман Анн-Гаэль Юон — это история о счастье, тепле, прощении и совпадениях в жизни. Эта книга позволяет читателю пересмотреть собственное прошлое и воспринимать настоящее с новой перспективы.

Алекс Михаэлидес. «Ярость», «Эксмо» (16+)

«Ярость» — триллер об экс-звезде кино и ее знаменитых друзьях, чье спонтанное путешествие на частный греческий остров нарушается убийством. Алекс Михаэлидес представляет этот роман как историю о любви, заключенную в тайну убийства. Персонаж Эллиот Чейз рассказывает о событиях, разворачивающихся на острове, где за дружбой скрывается ненависть и желание мести. Ночь превращается в игру в кошки-мышки, полную неожиданных поворотов, и заканчивается насилием и смертью. «Ярость» сочетает элементы триллера, любовной истории и мистического расследования.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».