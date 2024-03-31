День в истории 31 марта: 25 лет с выхода «Матрицы», 135 лет Эйфелевой башне, «Рубин» против «Ахмата»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 31 марта 2024 года
31 марта казанский «Рубин» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Год назад Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России, 25 лет назад вышел фильм «Матрица», 130 лет назад скончался изобретатель лампы накаливания Павел Яблочков, 135 лет назад открылась Эйфелева башня. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Клуб из столицы Татарстана передаст все средства от продажи билетов на матч жертвам трагедии в «Крокус Сити».
Кто родился: Иоганн Себастьян Бах и Корней Чуковский
- 1596 — французский философ, математик, физик Рене Декарт (скончался 11 февраля 1650 года). Создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.
- 1685 — немецкий композитор, органист Иоганн Себастьян Бах (скончался 28 июля 1750 года). Считается одним из величайших музыкантов в истории классической музыки. Автор более тысячи музыкальных произведений.
- 1882 — русский поэт Корней Чуковский (скончался 28 октября 1969 года). Известен как автор детских стихотворных сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Айболит», «Бармалей» и т. д.
- 1958 — экс-директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», бывший исполнительный директор — главный редактор ТНВ, экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.
- 1967 — основатель и директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.
- 1968 — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин (скончался 26 января 2020 года). Он вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
Кто скончался: Исаак Ньютон и Павел Яблочков
- 1340 — великий князь московский (1325—1340) и владимирский (1332—1340) Иван I Калита (родился в 1283 году). Его называют первым «собирателем русской земли».
- 1727 — английский физик, астроном, математик Исаак Ньютон (родился 4 января 1643 года). Один из создателей классической физики. Он объяснил движение планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли и открыл закон всемирного тяготения.
- 1894 — русский электротехник, изобретатель Павел Яблочков (родился 14 сентября 1847 года). Запатентовал лампу с дугой накаливания, внедрил систему электрического освещения на однофазном переменном токе.
- 1983 — советский артист цирка (клоун), актер, народный артист СССР Михаил Румянцев (родился 10 декабря 1901 года).
Праздники: День бэкапа
- Международный день резервного копирования или День бэкапа. Установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Reddit в связи с тем, что 1 апреля в результате шуток известны случаи потери информации.
- День геноцида азербайджанцев. Утвержден 26 марта 1998 года президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым в память о Мартовских событиях — межэтнических столкновениях в марте 1918 года, приведшие к многотысячным жертвам, в основном среди мусульман в Баку и других населенных пунктах Бакинской губернии.
События в истории: изобретении молнии, запуск первого искусственного спутника Луны, регистрация первой в мире вакцины от COVID-19 для животных
- 1814 — после капитуляции Парижа в город торжественно вступили отборные части союзных войск во главе с императором Александром I и командующими союзными войсками.
- 1889 — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. 31 марта конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг.
- 1896 — американец Уиткомб Лео Джадсон изобрел застежку, получившую название «молния».
- 1901 — был выпущен первый автомобиль Mercedes-Benz.
- 1943 — завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны, начавшаяся 8 января 1942 года.
- 1958 — Верховный Совет СССР одобрил решение прекратить ядерные испытания при условии, что другие ядерные державы сделают то же самое.
- 1966 — в СССР запустили первый искусственный спутник Луны. С космодрома Байконур осуществили пуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».
- 1992 — в Москве был подписан Федеративный договор, один из основных источников конституционного права Российской Федерации.
- 1999 — в США вышел фильм «Матрица», который стал одной из самых знаменитых научно-фантастических картин и боевиков. Режиссерами являются браться Вачовски. история рассказывает о хакере Нео, которого вытаскивают из симуляции, созданной машинами чтобы подчинить и усмирить человеческое население, а также превратить их в некие элементы питания. Всего вышло четыре фильма, а также комиксы, аниме и компьютерные игры.
- 2020 — в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период действия режима полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Чтобы выйти из дома, необходимо было отправить на номер 2590 сообщение с текстом «Цель» и выбрать необходимую цифру, под которой подразумевались разные причины нарушения самоизоляции.
- 2021 — в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», разработанную учеными Россельхознадзора.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. В частности, они должны открыть рублевые счета в банках России. Именно с этих счетов будет проводиться оплата газа. По словам президента, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — это шаг к финансовому суверенитету страны.
- 2023 — Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. В новой версии обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.