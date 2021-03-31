В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса для животных

Фото: Руслан Давлетшин

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Она разработана учеными Россельхознадзора, рассказал заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — приводит слова Савенкова ТАСС.

По словам представителя ведомства, массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных может быть запущено в апреле.

Клинические испытания препарата прошли в октябре прошлого года. В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех испытуемых вакцинированных животных были выработаны антитела к коронавирусу.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас ученые продолжают изучать, на какой срок сохраняется иммунитет после введения препарата. Пока есть данные, что антитела продолжают вырабатываться не менее шести месяцев.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухане, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку. Всего ученые выдвинули четыре основные версии происхождения COVID-19. Источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.



Ольга Плешкова