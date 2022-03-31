Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Об этом глава государства сообщил лично.



— Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, — объяснил Путин.

Решение о порядке оплаты поставок газа в рублях президент назвал шагом к финансовому суверенитету России, пишет ТАСС. Глава государства предложил двигаться по долгосрочному плану по увеличению торговли в рублях и валютах надежных партнеров.

Указ президента России «о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» уже опубликован. Порядок вступит в силу 1 апреля.

Из документа следует, что оплата в рублях поставляемого в недружественные страны газа касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк».

Отказ государств платить за газ в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств, действующие контракты в таком случае остановят. Разрешения на оплату голубого топлива без соблюдения расчетов в рублях будет выдавать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, следует из указа президента России.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что вскоре планируется обнародовать проработанные механизмы перехода к оплате российского газа рублями, предоставленные Путину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня. Он напомнил, что глава государства поручил до 31 марта подготовить правительству, Центробанку и «Газпрому» перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России.



Напомним, 23 марта Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Пресс-секретарь президента России указывал, что «оплата и поставки — это растянутый по времени процесс».



Татьяна Демина