Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

— Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе — Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности, — заявил глава государства.

Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.

В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию РФ, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы США и в целом политика Запада, направленная на ослабление России. Москва рассматривает курс властей Америки как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира.

Фото: kremlin.ru

— Мы изложили в Концепции наше видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Среди них — полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного многообразия мира. Содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики, — подчеркнул Лавров.

В середине марта стало известно, что Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. С такой инициативой к Владимиру Путину обратились Минфин и МИД РФ.

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Айрат Назипов