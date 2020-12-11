Список персон

Низамиев Айрат Шакертзянович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 14 июня 1976 года в Казани.

Образование

2007 г. — окончил Институт экономики, управления и права.

Трудовая деятельность

2007-2008 гг. — заместитель прокурора Атнинского района РТ.
2008-2013 гг. — помощник прокурора г. Казани.
2013-2017 гг. — заместитель прокурора Авиастроительного района г. Казани.

С мая 2017 г. — прокурор Балтасинского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Балтаси
  • Адрес: 422250, ул. Булатова, 24/1
  • Телефон: (84368) 2-58-40

Дата последнего обновления: 11.12.2020

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