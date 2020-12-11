Низамиев Айрат Шакертзянович
Общая информация
Родился 14 июня 1976 года в Казани.
Образование
2007 г. — окончил Институт экономики, управления и права.
Трудовая деятельность
2007-2008 гг. — заместитель прокурора Атнинского района РТ.
2008-2013 гг. — помощник прокурора г. Казани.
2013-2017 гг. — заместитель прокурора Авиастроительного района г. Казани.
С мая 2017 г. — прокурор Балтасинского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Балтаси
- Адрес: 422250, ул. Булатова, 24/1
- Телефон: (84368) 2-58-40
Дата последнего обновления: 11.12.2020