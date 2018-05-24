Список персон

Андреев Сергей Павлович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Образование:

2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность менеджмент.

2005 г. — Казанский государственный финансово, экономический институт, специальность маркетинг.

Трудовая деятельность:

2005 г. — Маркетолог ООО «Торговый дом «Пестречинка», РТ, Зеленодольский район, с. Осиново

2005-2006 гг. — Ведущий специалист ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», РТ, г. Казань

2006 г. — Экономист-аналитик ОАО «Птицефабрика «Казанская», РТ, Зеленодольский район, с. Осиново

2016 г. — Главный специалист, заместитель директора департамента стратегического развития, директор департамента проектного управления, заместитель генерального директора по развитию АО «Холдинговая компания «Ак Барс», РТ, г. Казань

С 2016 по настоящее время — генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», РТ, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино,

С 27.06.2017 – по настоящее время Директор ООО ПЕСТРЕЧИНКА.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино
  • Телефон: 5577220/5577230
  • Email: info@pestrechinka.com
  • Сайт: pestrechinka.com

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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