Андреев Сергей Павлович
Общая информация
Образование:
2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность менеджмент.
2005 г. — Казанский государственный финансово, экономический институт, специальность маркетинг.
Трудовая деятельность:
2005 г. — Маркетолог ООО «Торговый дом «Пестречинка», РТ, Зеленодольский район, с. Осиново
2005-2006 гг. — Ведущий специалист ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», РТ, г. Казань
2006 г. — Экономист-аналитик ОАО «Птицефабрика «Казанская», РТ, Зеленодольский район, с. Осиново
2016 г. — Главный специалист, заместитель директора департамента стратегического развития, директор департамента проектного управления, заместитель генерального директора по развитию АО «Холдинговая компания «Ак Барс», РТ, г. Казань
С 2016 по настоящее время — генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», РТ, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино,
С 27.06.2017 – по настоящее время Директор ООО ПЕСТРЕЧИНКА.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино
- Телефон: 5577220/5577230
- Email: info@pestrechinka.com
- Сайт: pestrechinka.com
Дата последнего обновления: 24.05.2018