ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс
Общая информация
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» было образовано 10 сентября 2007 года на базе агрофирмы «Ак Барс-Пестрецы». Предприятие входит в структуру одного из крупнейших холдингов РТ – АО «Холдинговая компания Ак Барс».
На базе ОАО «Птицефабрика «Казанская» в Осиново создан Зеленодольский филиал, его специализация – содержание и выращивание цыплят-бройлеров, забой птицы, разделка и глубокая переработка мяса. В Лаишевском филиале ООО (созданном на базе ОАО «СХП «Юбилейное») занимаются производством товарного яйца. Головное предприятие (Пестречинский район) занимается содержанием родительского стада птицы, инкубацией яйца, выращивает цыплят-бройлеров, ведет забой птицы и разделку мяса.
Продукция поступает в продажу под известными в Татарстане торговыми марками Yaratelle и «Пестречинка». Ассортимент включает около ста наименований куриной продукции. В птицеводческом комплексе «Ак Барс» также выпускают продукцию, изготовленную по канонам Ислама.
Генеральный директор — Андреев Сергей Павлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422780, РТ, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино (головное предприятие); 422606, РТ, Лаишевский район, с. Габишево; 422527, РТ, Зеленодольский район, пос. Осиново
- Телефон: (84367) 3-00-01, (843) 253-25-33
- Email: pvkakbars@mail.ru
- Сайт: www.abh.ru, lfpvk.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018