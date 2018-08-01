ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс

Общая информация

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» было образовано 10 сентября 2007 года на базе агрофирмы «Ак Барс-Пестрецы». Предприятие входит в структуру одного из крупнейших холдингов РТ – АО «Холдинговая компания Ак Барс».

На базе ОАО «Птицефабрика «Казанская» в Осиново создан Зеленодольский филиал, его специализация – содержание и выращивание цыплят-бройлеров, забой птицы, разделка и глубокая переработка мяса. В Лаишевском филиале ООО (созданном на базе ОАО «СХП «Юбилейное») занимаются производством товарного яйца. Головное предприятие (Пестречинский район) занимается содержанием родительского стада птицы, инкубацией яйца, выращивает цыплят-бройлеров, ведет забой птицы и разделку мяса.

Продукция поступает в продажу под известными в Татарстане торговыми марками Yaratelle и «Пестречинка». Ассортимент включает около ста наименований куриной продукции. В птицеводческом комплексе «Ак Барс» также выпускают продукцию, изготовленную по канонам Ислама.

Генеральный директор — Андреев Сергей Павлович



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