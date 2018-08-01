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ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс

Общая информация

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» было образовано 10 сентября 2007 года на базе агрофирмы «Ак Барс-Пестрецы». Предприятие входит в структуру одного из крупнейших холдингов РТ – АО «Холдинговая компания Ак Барс».

На базе ОАО «Птицефабрика «Казанская» в Осиново создан Зеленодольский филиал, его специализация – содержание и выращивание цыплят-бройлеров, забой птицы, разделка и глубокая переработка мяса. В Лаишевском филиале ООО (созданном на базе ОАО «СХП «Юбилейное») занимаются производством товарного яйца. Головное предприятие (Пестречинский район) занимается содержанием родительского стада птицы, инкубацией яйца, выращивает цыплят-бройлеров, ведет забой птицы и разделку мяса.

Продукция поступает в продажу под известными в Татарстане торговыми марками Yaratelle и «Пестречинка». Ассортимент включает около ста наименований куриной продукции. В птицеводческом комплексе «Ак Барс» также выпускают продукцию, изготовленную по канонам Ислама.

Генеральный директор — Андреев Сергей Павлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422780, РТ, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино (головное предприятие); 422606, РТ, Лаишевский район, с. Габишево; 422527, РТ, Зеленодольский район, пос. Осиново
  • Телефон: (84367) 3-00-01, (843) 253-25-33
  • Email: pvkakbars@mail.ru
  • Сайт: www.abh.ru, lfpvk.ru

Дата последнего обновления: 01.08.2018

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