День в истории 26 марта: Путина впервые избрали президентом РФ, родился Данис Зарипов, инвестсовет Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 марта 2024 года
26 марта пройдет заседание Инвестиционного совета Татарстана под руководством раиса республики Рустама Минниханова. 18 лет назад представлена новая российская социальная сеть «Одноклассники», 24 года назад Владимир Путин впервые избран президентом России, 43 года назад родился бывший нападающий «Ак Барса» и легенда клуба Данис Зарипов. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Инвестиционного совета Татарстана под руководством раиса республики Рустама Минниханова. Предыдущий прошел 13 декабря 2023 года, тогда одобрили восемь инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей.
- Глава Татарстана посетит Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан с рабочим визитом.
- Единая лига ВТБ, этап победителей — казанский УНИКС на выезде сыграет с клубом «Локомотив-Кубань».
Кто родился: экс-глава КВЗ Вадим Лигай и сооснователь поисковой системы Google
- 1874 — один из крупнейших поэтов в истории США, четырехкратный лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост (скончался 29 января 1963 года).
- 1951 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков (скончался 3 апреля 2019 года).
- 1953 — гендиректор Казанского вертолетного завода в 2007—2018 годах, главный советник управляющего директора по инфраструктурному развитию ОАО «Вертолеты России» Вадим Лигай.
- 1956 — главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев.
- 1973 — американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж.
- 1974 — ректор Болгарской исламской академии в 2021—2023 годах, вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.
- 1981 — российский хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов. Трехкратный чемпион мира, единственный обладатель пяти Кубков Гагарина, три из которых завоевал вместе с казанским клубом. Завершил карьеру в 2023 году. «Ак Барс» навечно закрепил номер 25 за Зариповым.
Кто скончался: Людвиг ван Бетховен и Сергей Мавроди
- 1814 — французский врач, профессор анатомии Жозеф Гильотен (родился 28 мая 1738 года). Он предложил использовать вместо жестоких способов казни более «гуманный» — обезглавливание механизмом, который, как он считал, не будет причинять боли. Механизм назвали гильотиной.
- 1827 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (родился 16 декабря 1770 года). Одна из ключевых фигур классической музыки. Написал Лунную сонату, Патетическую сонату, несколько концертов и увертюр.
- 1945 — советский государственный деятель, маршал Советского Союза Борис Шапошников (родился 2 октября 1882 года). Является автором военно-исторических и военно-теоретических трудов, которые оказали большое влияние на развитие советской военной науки.
- 1973 — советский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР Михаил Калатозов (родился 28 декабря 1903 года). Один из самых известных фильмов — «Летят журавли», который получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 году.
- 2007 — советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Михаил Ульянов (родился 20 ноября 1927 года). Известен ролями Георгия Жукова, Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Наполеона Бонапарта, Понтия Пилата, Владимира Ленина. С 1987 года и до самой смерти был худруком Московского академического театра имени Е.Б. Вахтангова.
- 2018 — бывший глава финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди (родился 11 августа 1955 года). МММ считается классической и крупнейшей финансовой пирамидой России по количеству пострадавших (10—15 миллионов человек) и ущербу (около 3 миллиардов рублей).
Праздники: день больных эпилепсией
- Фиолетовый день, или День больных эпилепсией. Инициатором даты выступила девятилетняя девочка из Канады Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, которая решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них.
События в истории: Романовский мост, замерзшее море на Марсе, презентация «Одноклассников»
- 1828 — австрийский композитор Франц Шуберт дал в Вене свой первый и последний концерт.
- 1837 — в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
- 1845 — в США запатентовали медицинский пластырь.
- 1911 — Николай II присвоил имя «Романовский» железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу. Его назвали в честь императорской семьи и приурочили открытие к 300-летию правления династии Романовых. Сейчас он называется Зеленодольский железнодорожный мост.
- 1934 — в Британии ввели экзамены на вождение автомобиля.
- 1975 — вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
- 2000 — Владимир Путин впервые избран президентом России. Кандидатами были Станислав Говорухин, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Элла Памфилова, Григорий Явлинский и другие.
- 2003 — на Марсе обнаружили замерзшее море.
- 2006 — представлена новая российская социальная сеть — «Одноклассники». Ее создатель — российский программист Альберт Попков. Сейчас «Одноклассники» являются одной из крупнейших социальных сетей в России.
- 2019 — Следком возбудил уголовное дело против министра РФ по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, который является последним на данный момент министром без портфеля. 21 декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества и приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн рублей.
- 2019 — Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии. Последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 года.
- 2020 — доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета, который ранее заболел коронавирусом, первым в Татарстане выписали из больницы.
- 2021 — в МВД решили увеличить срок действия российского паспорта после его истечения. Теперь он действителен 30 дней. В ведомстве объяснили такое изменение тем, что банки не оказывают гражданам услуги из-за того, что статус их паспорта указывается как недействительный в информационном ресурсе органов внутренних дел.
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