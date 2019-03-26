ЦБ принял решение о регистрации казанского «Банка 131» Дмитрия Еремеева

Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии. ООО может осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Соответствующая информация размещена на портале ЦБ РФ.

Отмечается, что базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала ООО «Банк 131». Исходя из данных единого государственного реестра юридических лиц, уставной капитал составляет 340 млн рублей. Председателем правления выступает Магомедов Александр Багабутинович. Учредителем ООО является Еремеев Дмитрий Николаевич. Адрес «Банка 131» — Казань, ул. Некрасова, д. 38.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», головной офис которого расположен в Уфе.

Кроме того, ранее заявлялось, что Арбитражный суд Москвы признал АО «ФИНАРС Банк» банкротом. Об этом сообщается на официальном портале АСВ. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.