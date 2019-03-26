Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Абызова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Он подозревается в хищении 4 млрд рублей.

Бывший чиновник задержан, с ним и другими фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

СКР полагает, что экс-министр является создателем и главой некоего преступного сообщества. Также следователи полагают, что, пока Абызов занимал министерское кресло, он являлся бенефициаром ряда офшорных компаний.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении Следкома.

Дело ведет главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В Следкоме подчеркивают, что деятельность Абызова и других фигурантов «поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Напомним, что за последнее время только один федеральный министр попал под следствие. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.