В России увеличат срок действия паспортов

В МВД решили увеличить срок действия российского паспорта после его истечения — теперь по истечении срока паспорт будет действителен 30 дней. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



В ведомстве объяснили такое изменение тем, что банки не оказывают гражданам услуг из-за того, что статус их паспорта указывается как недействительный в информационном ресурсе органов внутренних дел. В МВД уверены, что увеличение срока действия паспорта будет для россиян более удобным.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, бумажные паспорта заменят электронными в 2023 году. Паспорт будет выглядеть как пластиковая карта. На нем разместятся фотография владельца, его ФИО, дата рождения, другие данные и чип. Документ будет содержать биометрические и иные персональные данные россиянина, в том числе изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук. Старые паспорта при этом не прекратят действовать.

Маргарита Головатенко