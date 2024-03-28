Венчурные деньги любят тишину: обзор рынка России и Татарстана

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В 2023 году российский венчурный рынок продолжил сжиматься. По данным Агентства инноваций Москвы, объем венчурных инвестиций в стране сократился по сравнению с 2022 годом более чем в 10 раз и достиг исторического минимума за последние семь лет. При этом количество венчурных сделок выросло, однако заключались они преимущественно с компаниями на посевной стадии, для которых характерно привлечение весьма скромных инвестиций. Татарстан сохранил позиции в топе регионов по количеству сделок, а одна из них — продажа KazanExpress «Магниту» — прогремела на всю Россию. Жив ли русский венчур и кто его спасает — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Венчур оживает, но становится менее прозрачным

В 2023 году инвесторы заключили на венчурном рынке России 181 сделку на $118,2 млн. Объем инвестиций сократился по сравнению с 2022 годом более чем в 10 раз, зато количество сделок выросло на 10%. Разнонаправленная динамика связана с ростом активности бизнес-ангелов, инвестирующих небольшими чеками. Кроме того, выросла доля сделок с нераскрытыми суммами — почти треть от общего числа. Российский рынок становится менее прозрачным, а фактический объем инвестиций может быть выше, говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы.

Оживление на венчурном рынке началось со второго полугодия прошлого года: в третьем квартале выросло количество сделок, а четвертый стал рекордным по числу сделок за последние два года в России. В этом году в мире ожидается восстановление венчурного рынка до уровня 2020 года, а также появление большого количества новых стартапов, нуждающихся в финансировании. С учетом динамики последнего полугодия в России также можно ожидать роста как по количеству, так и по объему инвестиций (при условии стабилизации геополитической ситуации), прогнозируют эксперты агентства.

Москва cохранила за собой статус центра инвестиционной активности в России. На столицу по-прежнему приходится больше половины венчурного рынка страны как по объему, так и по количеству сделок. Cледом за ней по количеству сделок следуют Татарстан (Казань и Иннополис) и Санкт-Петербург. Также в 2023 году в список лидеров венчурного рынка попала Новосибирская область с традиционно сильной научной школой. Для сравнения: по количеству сделок в 2023 году 65% приходится на Москву, 9% — на Татарстан, 7% — на Санкт-Петербург и 5% — на Новосибирскую область.

На pre-seed- и seed-инвестиции впервые пришлось более 60% не только по количеству, но и по объему сделок. Объем посевных инвестиций в 2023 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, однако был обеспечен несколькими крупными сделками в основном с наукоемкими стартапами. Cильнее всего сократились инвестиции на поздних стадиях. В 2023 году было заключено всего пять сделок на раундах В и С+.

Топ-3 самых громких выхода на рынке в России — «Учи.ру» (куплен VK за $119,5 млн), KazanExpress (куплен «Магнитом» за $103) и ЦИАН (куплен Real Estate за $39,8).

Пришло время бизнес-ангелов

Наиболее активными венчурными инвесторами, по данным Агентства инноваций Москвы, были «Вымпелком» (13 сделок), Инвестиционно-венчурный фонд РТ (ИВФ) (12 сделок), Фонд «Восход» (12 сделок), Moscow Seed Fund (восемь сделок), Венчурный клуб «Синдикат» (восемь сделок), Kama Flow (семь сделок), ФРИИ (семь сделок), Инвестиционный синдикат Coion.

В целом частные фонды сократили объемы инвестиций в восемь раз, хотя формально продолжили лидировать в структуре инвестиций: на них пришлось 60% общего объема. В 2023 году было создано восемь новых фондов, большинство — с фокусом на IT.

Государственные фонды переориентировались на поддержку молодых компаний: 90% сделок — это seed- и pre-seed-инвестиции.

Корпоративные инвесторы стали реже раскрывать суммы инвестиций и активнее использовать другие инвестиционные инструменты, в частности, число M&A-сделок увеличилось на 25% по сравнению с 2021 годом. Наиболее продуктивны телеком-операторы («Вымпелком», МТС, «Ростелеком») и крупные IT-компании (Softline и VK). Часть лидеров, например Сбер и «Яндекс», за последние два года снизили активность.

В 2023 году впервые более четверти общего объема инвестиций пришлось на бизнес-ангелов (для сравнения, 2022 год — 8%). Большинство из них — это выходцы из корпоративной среды (топ-менеджеры или руководители подразделений). У 80—90% есть опыт создания собственного бизнеса, а инвестиции являются дополнительным источником дохода.

Фокус на бизнесы, генерирующие выручку

Фокус инвесторов сместился на понятные, работающие бизнесы, генерирующие выручку. Выросла популярность дивидендной модели, которая позволяет начать зарабатывать в течение нескольких лет. О переходе на дивидендную модель заявил ФРИИ. Также три из восьми венчурных фондов, созданных в 2023 году: Friendly VC, ТИМ ФОРС Альянс и 3 Streams, планируют вкладываться в проекты по дивидендной модели.

Из-за закрытия зарубежных рынков активно развивался рынок технологических IPO. В 2023 году на IPO вышли четыре компании: Genetico, работающая в области медицинской генетики, CarMoney, которая выдает займы под залог автомобилей, разработчик программного обеспечения ГК «Астра» и поставщик IT-решений Softline. О планах выйти на IPO заявляли еще четыре компании: образовательный холдинг Skyeng, производитель роботизированных протезов «Моторика», разработчик IT- решений для финансового сектора «Диасофт» и производитель компьютеров «Аквариус».

В этом году можно ожидать продолжения IPO в технологическом секторе, что может стать дополнительным инструментом выхода инвесторов из портфельных компаний.

Средняя стоимость стартапов снизилась в 12 раз

Инвестиции в 2023 году чаще привлекали B2B-стартапы с IT-продуктами и фаундерами-мужчинами. Доля B2C-стартапов стабильно снижается с 2021 года. 58% — это IT-компании.

Фаундеры 82% стартапов — исключительно мужчины, а на долю женских стартапов приходится всего 6% от общего количества. У 46% основателей есть предыдущий предпринимательский опыт, и большинство — выходцы из крупных и средних компаний: они хорошо ориентируются в отрасли, имеют первоначальный капитал, опыт и связи.

В 2023 году заметно снизились оценки компаний и число стартапов, ориентирующихся на глобальный рынок. Доля компаний, работающих на зарубежных рынках на момент привлечения инвестиций, сократилась в два раза — с 35% в 2021 году до 14% в 2023 году.

Средняя стоимость стартапов в 2023 году снизилась в 12 раз, до $11,3 млн. Основные изменения коснулись компаний на раундах А, В и С+. Средние оценки компаний ранних стадий почти не изменились.

Капитал перестали вывозить за рубеж

«В этом году действительно проявился эффект национализации частных капиталов, много предпринимателей перестали вывозить заработанное за рубеж и начали искать возможность использовать капитал в России. Это увеличило количество частных инвесторов разного размера, в том числе в венчуре: бизнес-ангелов и участников клубов синдакатов стало больше, — говорит Василь Закиев, сооснователь компании «Спутник», экс-руководитель проектов бизнес-инкубатора казанского и челябинского ИТ-парков. — Также поднялся рынок внебиржевых инструментов привлечения финансирования в виде продажи акций или облигаций. Во всяком случае, интерес к подобным инструментам в 2023 году вырос значительно».

— Рынок уже восстанавливается после 2022 года, этот тренд, скорее всего, продолжится. Против рынка работает высокая ставка рефинансирования, она делает деньги дорогими и уменьшает горизонт планирования — оба фактора работают против венчура, — говорит Закиев. — Продолжается эпоха турбулентности, как локальной из-за санкций, так и глобальной, связанной с внедрением AI. Эта турбулентность подстегивает начинающие компании и создает питательную среду для венчурных инвестиций.

В 2023 году, по его словам, тренд задавал Фонд Бортника, который значительно увеличил объемы грантового финансирования компаний на ранних стадиях. «Большое количество стартапов, находящихся на ранних стадиях, получили суммы от 1 до 4 млн рублей, а также большие суммы на поздних от фонда. Это сильно подпитывает рынок», — говорит он.

Ставка на студентов и «сбитых летчиков»

— Рынок, действительно, ужимался в прошлом году. Как мне видится, в связи с тем, что венчурный рынок практически захлопнулся. Продать компанию, если ты зашел в нее инвестиционно, становится практически невозможно. У тебя один-два крупных игрока, которые могут стать следующим инвестором. Если не купят они, не купит никто. Ты приходишь к такому инвестору, а он говорит, что стартап выкупается за 300 млн рублей. Были кейсы, когда сделки были прямо невыгодные, — рассказывает Александр Борисов, экс-глава ИТ-парка и Университетской стартап-студии и директор по работе с инвесторами созданной в Татарстане стартап-студии Eggs.

«Хотелось бы верить, что в 2024 году рынок начнет восстанавливаться, но я бы не был тут столь оптимистичным. Сейчас достаточно высокие ставки по вкладам, и насколько я могу видеть, люди активно держат деньги на депозитах, но в целом сегодня инвест-сообщество активно и ищет возможности, как продолжать инвестировать в уже сложившейся ситуации», — говорит он.

Сам Борисов тоже сосредоточился на стартапах на ранней стадии развития. «Наша стартап-студия — это фактически конвейер по разработке стартапов. Даже уйдя из Университетской стартап-студии, мы смотрим перспективных студентов, которые готовы вписываться в стартап с командой и проверенной идеей, но не готовы идти в стартап самостоятельно, — рассказал он. — В работе у нас сейчас 14 стартапов. Ожидаем, что 10 мы до какого-то состояния в этом году доведем».

Также он активно развивает сообщество предпринимателей, где собирают «сбитых летчиков», которые уже делали проекты, обожглись и сейчас не готовы рисковать. Из них стартап-студия формирует новые команды. «Мы думали также о том, чтобы создавать фонд вокруг нашей стартап-студии, но сейчас физически не хватает на это времени, поэтому фонд мы немного отложили».

«Вокруг стартап-студий сейчас много шума, и что-то из этого всего обязательно должно выстрелить», — уверен Борисов.

Школа для бизнес-ангелов и анонс на 6—7 млрд

«Все, что касается венчурных сделок, — это запутанная и туманная история. И все это потому, что их принято скрывать и прятать. Странно, но вот так устроен рынок инвестиций, — говорит Алексей Таранов, руководитель Startup Hub ИТ-парка. — Ангелы и любые частные инвесторы обычно не пиарят сделки или делают это неактивно. Государственные фонды, наоборот, показывают все, что было, и все, что можно притянуть с прошлого года, потому что нужна отчетность, прозрачность и открытость. Ну а очень частные деньги или какие-либо «Фэмили Офис», которых не найти в интернете, скрывают их всегда». Из-за этих особенностей очень сложно считать количество и качество сделок, отмечает он.

«В 2022 году, несмотря на февральские события, была очень большая инвестиционная активность, — отметил он. — В 2023 году все успокоились, прошла истерия, айтишников на СВО не забирают, появились реестры стартапов и ИТ-компаний. Рынок разделился на российский и вместе с ним на рынок «дружественных стран» и на другой, который был важным и большим, а стал чужим, где нас не ждут и который закидывает нас санкциями».

Внутренние фонды, по его словам, активизировались, а, например, корпоративный сектор стал набирать обороты и вспомнил о том, что нужно импортозамещать. «Да и руководство страны на экономическом форуме в Питере сказало прямым текстом, что пора увеличивать количество корпоративных венчурных фондов и качественно, и количественно», — напомнил Таранов.

— Активность 2023 года приведет к росту рынка в этом году, и далее мы увидим, как в 2025 году мы выйдем на совершенно новый уровень, которого не было до 2022 года, — прогнозирует он. — Конкретно в Татарстане (и в большей степени в Казани), конечно же, самым ярким событием стало поглощение KazanExpress, но были сделки в течение года, которые нельзя называть и афишировать, а это ни много и ни мало $65 млн инвестиций в одну IT-компанию, информация о которой выйдет в открытое инфопространство в этом году, и я очень надеюсь, что компания еще привлечет не менее 6—7 млрд рублей инвестиций.

Для студентов этот год стал сверхпродуктивным — 442 студенческих стартапа стали миллионерами и получили гранты. «Мы на этот сегмент делаем ставки и помогаем им выживать и развиваться», — рассказал Алексей.

«В ИТ-парке 2023 год тоже был активным: мы помогли резидентам привлечь более 100 млн рублей венчурных инвестиций и более 85 млн в виде государственной грантовой поддержки, — отметил он. — В 2024 году будут крупные и яркие сделки и события, лично я со своей командой ставлю амбициозные планы по увеличению воронки стартапов, развитию технологических кластеров и, конечно же, количеству сделок».

