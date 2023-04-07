В казанской еврейской школе прошел праздник Песах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Песни, праздничная трапеза и встреча учителей с детьми — так в казанской еврейской школе «Мишпахтейну» прошел праздник Песах. Он посвящен освобождению еврейского народа от египетского рабства. Перевод с иврита — «переход».

— Этот праздник подразумевает подготовку, поэтому целую неделю мы готовим наш дом, нашу школу. Мы убираемся, очищаем наш дом от всего квасного, это такая традиция. Затем, в пятницу, мы накрываем коридоры всей школы. Для нас очень важно проводить этот праздник всей школой, вместе с детьми, с родителями, с учителями, когда за одним большим столом собирается вся семья, — рассказала директор школы Розалия Козловская.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одной из важных традиций праздник является Седер — праздничная трапеза. Главным блюдом стола является маца — лепешки из теста.

— Евреи, когда бежали из Египта, очень торопились и толком не успели взять с собой продуктов, в том числе и хлеб. Им приходилось смешивать муку с водой и на горячих камнях в пустыне готовить небольшие лепешки, которые назвали мацой, — объяснил ученик 8-го класса Матвей Коварский.

«Седер» с иврита переводится как «порядок». В ходе трапезы необходимо соблюдать определенную традиционную последовательность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Каждый год мы вместе с остальными евреями празднуем Песах. Для меня это прежде всего память о своих предках, сохранение их традиций, культуры и память истории, — подчеркнул Коварский.

Напомним, в декабре учителя, ученики и их родители из школы №12 «Мишпахтейну» в Казани отметили традиционный иудейский праздник Ханука. На событии присутствовали главный раввин в Казани и Татарстане Ицхак Горелик и официальный посланник Министерства образования Израиля Анна Озер, которые поздравили всех пришедших.

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Елизавета Пуншева