День в истории 9 марта: 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, первый домашний матч «Рубина» в 2024 году
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 марта 2024 года
9 марта казанский «Рубин» проведет свой первый домашний матч в 2024 году. Два года назад продали Московский рынок в Казани, 65 лет назад в продажу поступила первая кукла Барби, 90 лет назад родился первый в истории космонавт Юрий Гагарин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания у раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Российская премьер-лига — казанский «Рубин» проведет свой первый домашний матч в 2024 году. Соперником станет «Пари НН».
Кто родился: Америго Веспуччи и Карлос Гон
- 1454 — итальянский путешественник и мореплаватель Америго Веспуччи (скончался 22 февраля 1512 года). В 1607 году в честь него была названа Америка.
- 1934 — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин (скончался 27 марта 1968 года). 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле «Восток», за один час 48 минут облетел Земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.
- 1954 — бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan Карлос Гон. В 2018 году был арестован в Японии — изначально ему инкриминировалось уклонение от уплаты налогов, однако позже следователи обвинили его в финансовых махинациях. В 2019-м Гона тайно вывезли из страны в ящике для музыкальных инструментов и частными самолетами в обход пограничных и таможенных процедур переправили через Стамбул в Ливан, где он живет до сих пор.
Кто скончался: Фатих Амирхан и Владимир Этуш
- 1926 — татарский писатель, журналист Фатих Амирхан (родился 1 января 1886 года).
- 1982 — советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР Леонид Утесов (родился 21 марта 1895 года). Среди известных песен — «В землянке», «Одессит Мишка», «Песня о Каховке», «Песня старого извозчика», «Прекрасная маркиза».
- 1995 — австро-американский деятель в области рекламы Эдвард Бернейс (родился 22 ноября 1891 года). Известен как один из основателей PR.
- 2019 — советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР Владимир Этуш (родился 6 мая 1922 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 2003 по 2019 годы — художественный руководитель Театрального института им. Б. Щукина.
Праздники: диджейский день
- Всемирный день диджея. Неофициальный праздник, проводимый с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.
События в истории: похороны Сталина, аннулирование лицензии «ТФБ Финанс»
- 1617 — завершилась Русско-шведская война и был подписан Столбовский мир. По условиям этого договора, Россия потеряла выход к Балтийскому морю, но возвратила часть земель, захваченных шведами в конце XVI — начала XVII века.
- 1822 — американец Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы.
- 1858 — житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
- 1908 — основан итальянский футбольный клуб «Интернационале».
- 1937 — телецентр на Шаболовке провел первую в России опытную передачу электронного телевидения в эфир.
- 1953 — похороны главы СССР Иосифа Сталина на Красной площади Москвы. Во время этого в районе Трубной площади произошла давка — погибли около 100 человек.
- 1959 — в продажу поступила первая кукла Барби. Она была одета в черно-белый полосатый купальник, на ней были солнцезащитные очки и туфли на шпильке.
- 1961 — запущен на орбиту космический корабль с дворнягой Чернушкой и манекеном, прозванным «Иваном Ивановичем». Ожидалось, что приземление аппарата с Чернушкой на борту произойдет в Саратовской области. Однако сделавший один виток вокруг Земли корабль потерял связь с ЦУП и, не добравшись до запланированной точки посадки, приземлился на заснеженное поле в 9 километрах от Заинска, около деревни Старый Токмак.
- 1990 — в Берлине начались переговоры об объединении Германии. В итоге 3 октября 1990 года ГДР вошла в состав ФРГ.
- 2011 — американский шаттл «Дискавери» совершил успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
- 2017 — Банк России аннулировал лицензию «ТФБ Финанс». Основанием для принятия решения послужили неоднократные нарушения законодательства РФ о ценных бумагах.
- 2021 — официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что Аргентина выдала России гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро, который в 2018 году украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. В итоге он получил 5 лет колонии общего режима.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.
- 2021 — в Анкаре суд вынес приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году. Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Пятерых из 28 обвиняемых оправдали. Девять фигурантов дела получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Еще пять фигурантов приговорили к пожизненному лишению свободы.
- 2022 — в Казани состоялся аукцион по продаже полного пакета акций ОАО «Московский рынок». Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик», которое занимается арендой и управлением недвижимостью, деятельностью ресторанов. Рынок продали за 175 млн рублей.
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