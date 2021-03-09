Путин подписал закон об отключении сотовой связи в тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по закону операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.



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В октябре прошлого года СМИ узнали о плане ФСИН по ликвидации фальшивых банковских кол-центров, которые действуют из тюрем. На установку техники, способной к ситуативному генерированию помех сотовой связи, планировалось запросить 3 млрд рублей.



В 2020 году в исправительных колониях и следственных изоляторах Татарстана за попытку передачи запрещенных предметов задержали 56 человек, из них к административной ответственности привлекли 39. В ИК и СИЗО Татарстана изъяли 2 455 мобильных телефонов. 80,6% из них удалось изъять на стадии попытки доставки, в том числе путем переброса через ограждение.