В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла Карлова

В Анкаре суд вынес приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году. Пятерых из 28 обвиняемых оправдали.

Девять фигурантов дела получили от пяти до 15 лет тюрьмы. Еще пять фигурантов приговорили к пожизненному лишению свободы. Девять обвиняемых находятся в розыске, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Как сообщили власти страны, на него напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали силы безопасности.

Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Он свою вину не признает. В обвинительном заключении сказано, что убийство Карлова — это провокация с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Суд по делу об убийстве российского посла стартовал 8 января 2019 года.

В прошлом году посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему постоянно поступают угрозы и оскорбления. Он признался, что относится к этому серьезно, поскольку речь идет не только о нем, но и о России в целом, а также обо всех российских гражданах.

Татьяна Леухина