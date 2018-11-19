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Происшествия

В Японии арестовали главу Nissan и Renault

14:06, 19.11.2018
В Японии арестовали главу Nissan и Renault
Фото: ru.wikipedia.org / World Economic Forum

Правоохранительные органы Японии задержали главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Топ-менеджера арестовали после допроса, сообщает Yomiuri.

Ранее сообщалось, что Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства. Отмечалось, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co, что может быть приравнено к манипулированию информацией.

Происшествия
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