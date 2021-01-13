Егоров Андрей Вячеславович

Общая информация

Родился 17 сентября 1976 года в г. Нижнекамск.

Образование

1998 г. — окончил Камский политехнический институт по специальности «двигатели внутреннего сгорания».

2002 г.— окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1998-2004 гг. — инженер по снабжению, заместитель директора по коммерции ООО «Камсервис плюс».

2005-2006 гг. — заместитель директора ООО «Торговая компания «Кварц».

2006-2007 гг. — директор ООО «Юпитер — НК».

2007 г. — менеджер ООО «Кама — Нижнекамск».

2007-2008 гг. — менеджер ООО «Торговый дом «Кама».

2008-2013 гг. — заместитель начальника отдела экономического анализа и транспорта, начальник отдела транспорта и связи исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ.

С октября 2013 г. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Награды и звания

Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан (2020 г.).

Награжден благодарственным письмом главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» (2012 г.), медалью министерства транспорта РФ «За строительство транспортных объектов» (2015 г.), благодарностью президента РТ (2016 г.), почетными грамотами министерства транспорта РФ (2016 г.), министерства промышленности и торговли РФ (2016 г.).

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