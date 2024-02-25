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День в истории 25 февраля: патенты на револьвер и электродвигатель, родился Якуб Чанышев

07:00, 25.02.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 февраля 2024 года

День в истории 25 февраля: патенты на револьвер и электродвигатель, родился Якуб Чанышев
Фото: Реальное время

25 февраля пройдет седьмой день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани. Четыре года назад опубликован указ Рустама Минниханова о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня, 188 лет назад Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт, годом спустя Томас Дэвенпорт запатентовал электродвигатель. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Седьмой день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» — в воскресенье пройдут групповые этапы по фиджитал-футболу и CS 2+лазертаг, 1/8 финала по фиджитал-баскетболу, суперфинал в Dota 2, матчи за призовые места в игре «Мир танков», 1/4 финала в битве роботов и квалификации в танцевальном и ритм-симуляторах.
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Урала».

Кто родился: Джордж Харрисон и Алексей Балабанов

  • 1883 — журналист, издатель и певец Камиль Мутыги (скончался 26 января 1941 года). Именно он впервые исполнил на татарском языке песню «Ай, былбылым». Являлся близким другом и наставником Габдуллы Тукая.
  • 1892 — участник трех войн, генерал-лейтенант Якуб Чанышев (скончался 6 ноября 1987 года). Подробнее о нем «Реальное время» рассказывало в цикле материалов «Великие воины Татарии».
  • 1924 — известный пейзажист, один из ведущих мастеров татарской театрально-декорационной живописи, народный художник ТАССР, заслуженный художник РСФСР Анас Тумашев (скончался 12 октября 2010 года).
  • 1943 — английский рок-музыкант, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон (скончался 19 ноября 2001 года).
  • 1956 — российский химик-органик, доктор химических наук, профессор, действительный член РАН Олег Синяшин. В октябре 2019 года ученый стал вторым в истории представителем Казанской химической школы, удостоенным высокой награды — Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии.
  • 1959 — российский кинорежиссер Алексей Балабанов (скончался 18 мая 2013 года). Известен тем, что снял фильмы «Брат» и «Брат-2».

Кто скончался: один из учредителей МОК и один из создателей НТВ

  • 1917 — русский офицер и педагог Алексей Бутовский (родился 21 июня 1828 года). Один из учредителей Международного олимпийского комитета (МОК).
  • 2008 — советский и российский певец, актер, народный артист РСФСР Владимир Трошин (родился 15 мая 1926 года). Известен, в частности, как первый исполнитель популярнейшей песни «Подмосковные вечера».
  • 2019 — российский политолог и тележурналист, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малащенко (родился 2 октября 2019 года). Он также проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.
  • 2020 — министр обороны СССР с 1987 по 1991 год, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов (родился 8 ноября 1924 года).

    Праздники: День Кувейта

    • Национальный праздник государства Кувейт. Установлен в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха — это произошло 25 февраля 1961 года.

    События в истории: учреждение Синода, создание в Татарстане научно-образовательного центра мирового уровня

    • 1721 — Петр I учредил Святейший правительствующий Синод, верховный орган управления церковью.
    • 1807 — в России учредили Георгиевский крест, который до 1913 года назывался Знаком отличия Военного ордена. Крест существовал до 1917 года, потом его восстановили в 1992 году.
    • 1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.
    • 1837 — Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель.
    • 1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую в мире лицензию на телевещание.
    • 1929 — 1-я Казанская стрелковая дивизия Якуба Чанышева торжественно приняла от композитора Салиха Сайдашева «Марш Красной армии». Произведение стало маршем Красной, а потом и Советской армии и вошло в репертуар многих военных духовых оркестров страны.
    • 1956 — на закрытом заседании ХХ съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Он выступил с обвинениями в адрес Иосифа Сталина, а также заявил о полном пренебрежении им принципов коллективного управления и личной причастности генералиссимуса к репрессиям.
    • 1964 — Василий Колесов выполнил первую в мире успешную операцию маммарно-коронарного анастомоза (МКА). В настоящее время общепринятое название — маммарно-коронарное шунтирование.
    • 1977 — произошел пожар в московской гостинице «Россия». Погибли 42 человека. Впоследствии гостиницу закрыли, снесли и открыли парк «Зарядье».
    • 1992 — было образовано Российское космическое агентство. Является предшественником Роскосмоса.
    • 2009 — авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Амстердам, при заходе на посадку внезапно потерял высоту и пластом рухнул на землю. В результате погибли все находившиеся на борту 135 человек.
    • 2020 — опубликован указ Рустама Минниханова о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня. Указанный центр должен стать объединением вузов и организаций реального сектора экономики.
    • 2021 — французский архитектор Мишель Пена презентовал концепцию парка на правом берегу Казанки. Согласно разработанному плану, на территории в 40 га должны были появиться семь зеленых аллей, круглогодичная оранжерея и театр песка, а Центр семьи «Казан» планировалось окружить водяной линзой.
    Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»Концепция «Парка горизонтов»
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    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • Концепция «Парка горизонтов»
    • 2022 — Великобритания и ЕС на фоне проведения специальной военной операции РФ в Донбассе ввели санкции против президента России Владимира Путина.
    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан
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