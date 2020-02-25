Ушел из жизни последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», - передает «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.
Язов стал последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.
Также с 1987-го по август 1991 года Язов был министром обороны СССР.
Его похоронят 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, пишет «РИА Новости».
Напомним, там же был похоронен генерал армии Махмут Гареев.
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