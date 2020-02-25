Минниханов распорядился создать в Татарстане научно-образовательный центр мирового уровня

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня.

Указанный центр должен стать объединением вузов и организаций реального сектора экономики.

Документ был подписан в понедельник и опубликован сегодня.

Из указа следует, что за деятельность набсовета нового центра будет отвечать «Татнефтехиминвест-холдинг». Он же совместно с Минобразования РТ должен разработать предложения по составу и регламенту проектного офиса научно-образовательного центра, составу управляющего совета.