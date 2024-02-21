Ринат Садыков: «Два приоритета молодежи сегодня — это трудоустройство и жилье»

В 2023 году в Татарстане не осуществили задачу по улучшению жилищных условий, но перевыполнили — по патриотическому воспитанию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шесть из семи задач на 2023 год Министерству по делам молодежи Татарстана удалось выполнить, а вот с улучшением жилищных условий возникли сложности. К таким выводам можно было прийти 20 февраля на собрании в Общественной палате республики, где обсуждались результаты исполнения публично сформированных целей ведомства.

Жилищные условия улучшили 480 семьям вместо 1 500

В 2023 году перед Министерством по делам молодежи Татарстана стояло семь задач. Сложнее всего дела обстояли с улучшением жилищных условий молодых семей — это единственная цель, которую участники обсуждения признали выполненной лишь частично. В прошедшем году Минмолу предстояло помочь 1 500 семейных пар приобрести жилье в рамках субсидий, льготной ипотеки и беспроцентной рассрочки, отчитался глава ведомства Ринат Садыков.

— К большому сожалению, в силу ряда причин такую планку мы преодолеть не смогли, потому что в прошлом году заселили порядка 480 семей по тем четырем программам, которые реализуются Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, — посетовал он.

По словам министра, сегодня в республике на учете по нуждаемости в улучшении жилищных условий стоят более 3 тысяч пар.

Садыков отметил, что за прошедший год в рамках федеральной программы «Молодая семья» безвозмездно получила средства на приобретение жилья 81 семейная пара realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Объективные обстоятельства заключались в том, что огромные количества детей-сирот, которые достигли 18 лет, получили жилье в домах по социальной ипотеке. И эти дома у нас предоставлялись потенциально для тех молодых семей, которые встали на учет по нуждаемости в улучшении жилищных условий, — объяснил сложившуюся ситуацию министр.

Он рассказал, что уже обсудил дополнительную поддержку реализации этой задачи с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. Присутствовавшая на обсуждениях председатель Общественной палаты Зиля Валеева поинтересовалась, будет ли необходимо для довыполнения плана за 2023 год дополнительное финансирование из республиканского бюджета. Садыков ответил утвердительно. «Так или иначе, понимаем, что два приоритета, которые есть сегодня у молодежи — это трудоустройство и жилье», — заключил он.

Министр также отметил, что за прошедший год в рамках федеральной программы «Молодая семья» безвозмездно получила средства на приобретение жилья 81 семейная пара. Сумма выплат составила 126 миллионов рублей. В этом году планируется поддержать 84 семьи, объем предоставленных средств будет равен 133 миллионам рублей. А в 2025-м Минмол надеется на значительное увеличение софинансирования программы из федерального бюджета: «Вместо 33 миллионов (из федерального бюджета, — прим. ред.) на 100 миллионов республиканских мы получим как минимум кратную цифру», — ожидает Садыков.

Патриотическое движение превысило ожидания

А вот в патриотических мероприятиях поучаствовали порядка 240 тысяч татарстанцев, хотя охватить планировались в четыре раза меньше. Сбавлять темпы Минмол не планирует. Объем финансирования патриотической программы для молодежи сегодня составляет 10 миллионов рублей. Однако, видя запрос молодежи, министерство сформировало обновленный план, который оценивается уже в 56 миллионов рублей. Сейчас он находится на стадии утверждения.

По словам Садыкова, республика практически по всем показателям является лидером России по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке граждан к военной службе. Молодые татарстанцы участвуют в поисковых отрядах, военно-патриотических профильных сменах, военно-реконструкторском движении.

При этом, как отметил попросивший слово представитель организации «Боевое братство» Максим Конов, патриотическое воспитание направлено в основном на школьников и студентов вузов и сузов, а работающая молодежь от 25 до 35 лет остается не у дел. Для исправления ситуации он предложил организовать курс начальной подготовки для ребят, желающих отправиться в зону СВО. Но возьмет ли Минмол идею в разработку, пока неясно.

Поиск работы, психологическая помощь и творческая самореализация

Одной из приоритетных задач Садыков назвал трудоустройство молодежи. В 2023 году в республике удалось обеспечить подработкой более 15 тысяч человек — такой охват и предполагался. Молодым татарстанцам предлагали индивидуальное трудоустройство, а также вступление во временные трудовые бригады и студенческие отряды.

Слушатели выразили беспокойство судьбой соискателей с инвалидностью. Садыков ответил, что не все предприятия и организации готовы предоставить доступную среду, однако Минмол поддерживает такую молодежь в предпринимательской активности: предоставляет гранты и помогает выставлять продукцию на ярмарках, например, на Open Space Market.

Также в число задач Минмола на 2023 год вошли создание доступной психологической помощи (охват составил порядка 176 тысяч человек), профилактика деструктивных явлений в интернете (280 тысяч человек), создание условий для творческой самореализации (480 тысяч человек) и проведение бесплатных психологических онлайн-тренингов (более девяти тысяч человек). Все они были признаны успешно выполненными.