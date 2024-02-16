Заруба в стиле «ретро»: «Ак Барс» забрал игру у «Металлурга»

Семен Кошелев передал привет бывшей команде

Сегодня во Дворце спорта Казани «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Своей игрой и голом отличился Семен Кошелев, который недавно перешел в Казань из Магнитогорска. Второй гол от капитана Александра Радулова переломил ход встречи и позволил «барсам» закрепиться на четвертом месте Восточной конференции КХЛ.

Сегодняшняя встреча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» проходила в стиле «ретро». Барсы на время переехали на свою старую арену — Дворец спорта — из-за подготовки к предстоящим «Играм будущего». Главная площадка команды оказалась недоступна для домашних матчей клуба.

Форма образца сезона 2005/2006, тематическая музыка и оформление матча — то, как «Ак Барс» обыграл свой временный переезд на арену 1966 года.

Сезон 2005/2006 стал для казанцев важным также потому, что в этот год «барсы» стали обладателями золотых медалей.



Привет от Кошелева

С первых секунд встречи «металлурги» полетели в атаку — два броска за две стартовые минуты в створ ворот «Ак Барса».

У нападающего «барсов» Дмитрия Кагарлицкого был шикарный момент у ворот уральцев — считанные сантиметры спасли гостей от, казалось, неминуемого гола. И сразу же в ответной атаке гости вынудили казанцев фолить — удаление за подножку схлопотал Даниил Журавлев. Несмотря на прессинг «Металлурга», барсы выстояли и уже минутой позже капитан «Ак Барса» Александр Радулов обокрал соперника у синей линии и чуть не открыл счет в матче.

На экваторе периода барсы устроили затяжную позиционную атаку — третье звено Казани по уже устоявшейся схеме наводило страх и ужас на площадке. В целом первая половина периода прошла более-менее ровно — в воздухе витал запах того самого первого гола, который бы полностью поменял игру команд.



На 14-й минуте уральцы смогли обойти защиту «Ак Барса» и организовали выход «1 в 0». Только невероятное везение и прекрасная игра вратаря казанцев Тимура Билялова не позволили «Металлургу» повести в счете. «Билялов — Бог!» — прокричал кто-то в зале в этот момент.



На 17-й минуте вновь отличилось третье звено «Ак Барса». С передачи Кирилла Семенова и Вячеслава Войнова Семен Кошелев пробивает магнитогорские ворота и выводит «барсов» вперед. Со счетом 1:0 команды и ушли на перерыв.



Примечательно, что нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев забросил в ворота своего прошлого клуба. Игрок был участником «тройного обмена» с участием экс-форварда барсов Дамира Жафярова и игроком «Авангарда» Игоря Гераськина.

— Мы его подготовили для «Ак Барса». Он был одним из самых активных сегодня. Это нормальное явление, когда хоккеист забивает своей бывшей команде, — так в послематчевой пресс-конференции высказался главный тренер «Металлурга» Андрей Разин об игре Кошелева.

Проспали старт

Начало второго периода было явно за «барсами». Казанцы мощно прессинговали гостей, но «проспали» выход нападающего «Металлурга» Никиты Михайлиса «1 в 0». Серьезная ошибка в обороне — и подопечные Андрея Разина сравняли счет встречи. Именно о таких моментах говорил Зинэтула Билялетдинов после окончания игры.

Пропущенная шайба не подорвала настроя игроков «Ак Барса» и первая тройка казани сразу же организовала опасный выход 3 в 1 — Никите Дыняку не хватило совсем немного, чтобы вновь вывести барсов вперед.

На седьмой минуте второго периода магнитогорцы вновь поразили ворота казанцев. Защитник «Металлурга» Робин Пресс огорчил игроков и болельщиков «Ак Барса». В воздухе прямо чувствовалось напряжение, однако у судей на этот счет было другое мнение. Арбитры тут же развели руки в стороны — шайба не засчитана из-за помехи вратарю.

— Я сильно удивился, сейчас все голы засчитываются, лишь только потом просматриваются, — прокомментировал позже главный тренер «Металлурга».

В середине периода казанцы устроили затяжную позиционную атаку на ворота «Металлурга», но при большом количестве опасных моментов им не удалось пробить Илью Набокова. Ответ от гостей не заставил себя долго ждать — те организовали в зоне «Ак Барса» серию опасных бросков. Вновь точку голкипер Казани Тимур Билялов.

Немногим позже казанцы во второй раз «проспали» атаку гостей — Денис Зернов убежал на тет-а-тет с голкипером барсов. Опять от гола «Ак Барс» спасла восхитительная игра Билялова. В своей следующей атаке казанцы показали несколько опасных моментов, но не смогли выйти вперед. Казалось, голкипер «Металлурга» словно магнитом притягивал все шайбы к своей ловушке.

Под занавес второго периода подопечного Зинэтулы Билялетдинова Никиту Лямкина наказали малым штрафом за выброс шайбы. К счастью, вбрасывание осталось за казанцами. Это позволило Дмитрию Кателевскому устремиться в контр-атаку, тем самым «уничтожая» штрафное время Лямкина. «Барсы» выстояли в очередном меньшенстве и не позволили уральцам повести в счете. Команды ушли на перерыв с одинаковым количеством забитых шайб — 1:1.



«Ак Барс» — единственная команда лиги, которая ни разу не забросила в меньшинстве в этом сезоне.

Забрали 71-ю встречу

Начало заключительного игрового отрезка запомнилось сериями острых контр-атак. Отличная возможность забить была у нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка, однако вратарь «Металлурга» в очередной раз по ходу встречи не дал «барсам» отличиться.

И тут же гости встречи схлопотали свое первое удаление — за подножку на скамейку отправили подопечного Андрея Разина Павла Акользина. У «Ак Барса» появилась отличная возможность выйти вперед и заставить понервничать игроков «Металлурга». Казанцы для этого выставили свою вторую пятерку большинства — тех самых игроков, которые сегодня уже забивали. Но счет на табло после этого не изменился.

Уже на восьмой минуте казанцы буквально подарили магнитогорцам возможность поиграть в большинстве — на пару минут отправился «отдыхать» форвард «Ак Барса» Никита Дыняк. Только очень плотная игра барсов в обороне не позволила ничего сделать игрокам «Металлурга».

За пять минут до конца третьего периода нападающий Данила Юров сфолил на форварде «Ак Барса» Артеме Галимове и оставлил своих напарников в меньшинстве. Уже не в первый раз у казанцев появилась отличная возможность изменить счет встречи. В этот раз попытка оказалось успешной: Александр Радулов вывел «барсов» вперед за четыре минуты до конца третьего периода.

Барсы впервые забросили «Металлургу» гол в большинстве с 2019 года.

Последние минуты на льду оказались очень нервными: у «Металлурга» оставались считанные мгновения, чтобы исправить ситуацию и избежать поражения в основное время. Гости тут же рванули к воротам «Ак Барса», но Тимур Билялов играл надежно и не позволил соперникам сделать со счетом совершенно ничего.

За две минуты до конца периода игрок «Ак Барса» Никита Лямкин опять отправился на скамью оштрафованных, в этот раз за подножку. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял тайм-аут и поменял вратаря на полевого. Натиск на ворота «Ак Барса» заметно усилился, но даже шестеро магнитогорцев в нападении против четверых казанцев не смогли выправить ситуацию. 71-я встреча команд закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса».

— Мы не заслуживали сегодня поражения: по движению, по созданию моментов мы были лучшими. Но, к сожалению, результат отрицательный, — подытожил Андрей Разин.