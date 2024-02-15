Главный тренер «Металлурга»: «Мы не заслуживаем сегодня поражения»

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» уступила «Ак Барсу» в Казани.

— Мы не заслуживаем сегодня поражения: по движению, по созданию моментов мы были лучшими. Но, к сожалению, результат отрицательный, — приводит слова тренера корреспондент «Реального времени».

Также наставник похвалил игру вратаря казанцев Тимура Билялова и высказался о бывшем игроке «Металлурга» Семена Кошелева.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

— Мы его подготовили для «Ак Барса». Он был одним из самых активных сегодня. Это нормальное явление, когда хоккеист забивает своей бывшей команде, — сказал Разин.

Отдельно тренер остановился на эпизоде со вторым отмененным голом.

— Я сильно удивился, сейчас все голы засчитываются, лишь только потом просматриваются, — резюмировал спикер.

Победу «барсам» принесли шайбы Семена Кошелева и Александра Радулова. Первый забил на 16-й минуте, а второй — за 5 минут до конца встречи. В составе «Магнитки» отличился Никита Михайлис.



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Айрат Назипов, Артем Гафаров, Олег Исаков