Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал успех своей команды в матче против «Металлурга». На своем льду казанские хоккеисты переиграли соперника со счетом 2:1.

— Игра непростая была: хороший соперник. Играть было непросто, но молодцы ребята. В большинстве забили решающий гол — это очень важно, — передает слова наставника корреспондент «Реального времени».

Еще Билялетдинов вспомнил о временах, когда казанская команда выступала во Дворце спорта. Последний сезон на этом стадионе «барсы» провели в 2006 году.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

— 20 лет прошло с последней игры во Дворце спорта. Здесь были самые яркие и, возможно, не самые приятные моменты. В этом дворце играли игроки очень высокого уровня. Они показывали хороший хоккей. Здесь немножко темновато, но я считаю, что работники стадиона сделали все, чтобы провести эти игры — подготовили раздевалки, лед, борта — на хорошем уровне, — вспомнил тренер.

По словам Билялетдинова, команда должна подходить к матчам с учетом подготовки к плей-офф. В предыдущей игре казанские хоккеисты стали четвертым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. До этого путевку себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

Тренер «Магнитки» Андрей Разин считает, что его команда могла рассчитывать на более успешный результат в Казани. По мнению наставника, его подопечные были лучше соперника по движению и созданию моментов.



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Айрат Назипов, Артем Гафаров