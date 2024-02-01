На Мамадышском тракте произошло смертельное ДТП

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

31 января в 12.55 водитель «Газели» совершил смертельный наезд на пешехода, следуя по Мамадышскому тракту со стороны Казани в направлении Пестречинского района перед развязкой трассы М-7. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. После ДТП его госпитализировали. Однако два часа спустя стало известно, что пешеход скончался.



Сотрудники ГИБДД собрали материалы, которые передадут в Главное следственное управление МВД по республике для принятия процессуального решения.



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Галия Гарифуллина