На Мамадышском тракте произошло смертельное ДТП
31 января в 12.55 водитель «Газели» совершил смертельный наезд на пешехода, следуя по Мамадышскому тракту со стороны Казани в направлении Пестречинского района перед развязкой трассы М-7. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. После ДТП его госпитализировали. Однако два часа спустя стало известно, что пешеход скончался.
Сотрудники ГИБДД собрали материалы, которые передадут в Главное следственное управление МВД по республике для принятия процессуального решения.
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