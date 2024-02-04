В Казани на улице Ибрагимова автомобиль насмерть сбил пешехода
В Казани на улице Ибрагимова автомобиль Porsche наехал на пешехода. В результате аварии тот скончался на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не выбрал безопасную скорость. Обстоятельства ДТП выясняются.
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