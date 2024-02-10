В Минсельхозе Татартсана назвали лидеров и аутсайдеров среди районов по сельского хозяйства

Глава Минсельхоза Татартсана Марат Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров рейтинга муниципальных районов Татарстана по развитию сельского хозяйства по итогам 2023 года. Он отметил, что в первую десятку районов входят те, которые производят 44% молока, 76% мяса и 91% яиц от общего объема в республике.



Один из показателей рейтинга связан с производством продукции растениеводства. В этом направлении лучшим стал Тетюшский район, а Кукморский район занимает второе место за счет хорошей динамики по наращиванию производства.

Еще один индикатор определяет рост продукции животноводства, прежде всего за счет роста продуктивности. Лидирует в этой сфере Тукаевский район. Он производит 65% мяса свиней, 36% мяса птицы в Татарстане.

Хорошая динамика по увеличению производства отмечена в Мензелинском муниципальном районе. За прошедший год он прибавил девять позиций в рейтинге. Есть улучшения в позициях отмечены у Бугульминского муниципального района — он поднялся на шесть пунктов.

Наибольшие потери позиций у Лениногорского и Новошешминского районов. За счет снижения производства молока и мяса они потеряли по шесть позиций и занимают 24 и 35 места соответственно.

При составлении рейтинга также учитывалось умение реализовать произведенную продукцию. Еще один важный индикатор — зарплата сельчан. В среднем по отрасли в прошлом году она составила 46,8 тыс. рублей. В числе передовиков — Зеленодольский, Мамадышский и Муслюмовский районы, а также Тукаевский район.

— Уровень заработной платы напрямую связан с производительностью труда, — сказал Марат Зяббаров. В среднем она составила 3,9 млн рублей на работника. Ряд передовых районов республики имеет значительные резервы.



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Маргарита Головатенко