Приглушили мотор «Трактору»: «Ак Барс» вновь на 4-м месте «Востока»

Казанский «Ак Барс» одержал трудовую победу над челябинским «Трактором» в рамках встречи регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер набрал серию из четырех игр с набранными очками, а вот опытный нападающий казанцев Станислав Галиев не забивает на протяжении 20 последних игр.

Розыгрыш путевки в плей-офф — под такой вывеской стартовал сегодняшний матч между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Для этого в параллельном матче вечера тольяттинская «Лада» должна была победить в основное время хабаровский «Амур». Однако победителями в этой встрече вышли гости — 0:1 по буллитам.

Нападающий казанцев Станислав Галиев не забивает на протяжении 20 последних игр. Откровенно слабый сезон показывает некогда лучший снайпер команды — лишь пять заброшенных шайб за 53 матча.

Заведенный «Трактор»

Челябинцы, настроенные отыграться за прошлый матч, с первых минут начали прессинговать казанцев. Уже на второй минуте встречи форвард «Трактора» Никита Сошников вынуждает нападающего казанцев Александра Радулова нарушить правило — капитан «барсов» поехал отдыхать на 2 минуты. Однако, не успев провести даже одну атаку, экс-форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев получает малый штраф за удар соперника клюшкой. На протяжении целого периода игра была равной, с небольшим количеством острых моментов. И даже несмотря на 47 бросков по воротам, команды так и не смогли открыть счет встречи.

Под занавес первого периода случился необычный прецедент — на отмахе шайбы нападающий барсов Артем Лукоянов попадает игроку челябинцев Виталию Кравцову по лицу. Судьи решили пересмотреть этот эпизод тщательнее и после видеопросмотра отменили наказание «барсам» — «игровой момент».

Второй период матча «Ак Барс» начал с удаления нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Вплоть до середины отрезка в игре было всего две остановки и те после пробросов «Трактора». По-настоящему вторая двадцатиминутка стартовала лишь с середины периода, когда двумя минутами за подножку наказали форварда хозяев Станислава Галиева. А затем, спустя полминуты, сфолили уже гости — нападающий челябинцев Виталий Кравцов получил малый штраф за бросок клюшки. Нелепое удаление в зоне атаки, и составы сравнялись.

33 минуты потребовалось командам, чтобы открыть счет — крестики нолики от Семена Кошелева и Кирилла Семенова выводят «Ак Барс» вперед. На последних минутах второго игрового отрезка казанцы могли удвоить преимущество. Артем Галимов выиграл забег на скорость у Григория Дронова, однако не смог переиграть голкипера челябинцев Зака Фукале.

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов — единственный из игроков команды, кто присутствовал на льду во время обеих заброшенных шайб.

Свеча зажглась?



«Барсов» снова подвела дисциплина — за толчок клюшкой малым штрафом наказали Кирилла Адамчука. Однако Максим Шабанов заставил выйти защитника казанцев досрочно. Зарядив мощным щелчком, форвард «Трактора» снял паутину с ворот Тимура Билялова и сравнял счет в матче — 1:1.

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов обновил рекорд команды по забитым шайбам за один сезон — юный форвард челябинцев забросил 24 гола.

И вновь четвертое звено «Ак Барса» делает результат. После шикарного наброса от синей линии в исполнении Евгения Свечникова Артем Лукоянов выводит «барсов» вперед. Тренерам «Трактора» показалось, что форвард казанцев блокировал голкипера команды и те взяли запрос на помеху вратарю. Однако ошибка тренерского штаба гостей лишь добавила им ложку дегтя, и судьи выписали за задержку игры еще две минуты челябинцам.

Первый результативный балл после длинной паузы в семь игр набрал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

Герой матча Артем Лукоянов чуть не стал антигероем встречи — нелепый выброс шайбы под занавес третьего периода оставил «барсов» в меньшинстве. В очередной раз, благодаря мастерству голкипера казанцев Тимура Билялова, «Ак Барс» удержал счет и одержал четвертую победу в пяти последних матчах.

Казанцы обошли екатеринбургский «Автомобилист» и вновь поднялись на 4-е место в турнирной таблице в Восточной конференции. В 60 матчах подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 74 очка.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Трактора».

— Будем готовиться, следующий матч будет очень сложным, — резюмировал он.

Следующая игра в рамках «зеленого дерби» пройдет в Уфе 10 февраля в 14:30. «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс» на своем льду.

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