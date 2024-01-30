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«Ак Барс» победил «Сибирь» в гостевой встрече чемпионата КХЛ

17:36, 30.01.2024
«Ак Барс» победил «Сибирь» в гостевой встрече чемпионата КХЛ
Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе гостей отличились Кирилл Семенов, Семен Кошелев, Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев набирает очки в пятой игре подряд (2 + 5).

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев отметился результативной передачей, набрав 200-й балл в КХЛ.

«Сухая» серия голкипера «Ак Барса» Амира Мифтахова составляет более 100 минут.

Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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