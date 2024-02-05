Сибирское проклятие: «Ак Барс» четвертый год проигрывает «Сибири» домашние матчи

Вечер понедельника заканчивался в Казани долгожданным хоккеем — «Ак Барс» в первой домашней игре февраля встречал новосибирскую «Сибирь». Накануне барсы вернулись из своего уральского турне, откуда добыли 8 из 10 очков. Отличный отрезок на выезде помог подопечным Зинэтулы Билялетдинова выровнять шаткое положение в турнирной таблице — казанцы поднялись на 4-ю строчку Востока.



«Ак Барс» подходил к игре в статусе несомненного фаворита — хозяева льда превосходят новосибирцев аж на 17 очков. При этом нельзя не учитывать тот факт, что гостям кровь из носу как нужны очки, особенно после четырех технических поражений.



Голкипер казанцев Амир Мифтахов подходит к игре с «сухой» серией более ста минут.

Стоило шайбе коснуться льда, как барсы решили показать, кто здесь главный. Уже на первой минуте барсы вынудили соперника фолить — удаление за задержку получает Илья Морозов. Гола, однако, это не принесло.

Обоюдоострая игра команд рано или поздно должна была привести к заброшенной шайбе. Очередной сольный прорыв Митчелла Миллера через всю площадку и... «Ак Барс» открывает счет на 15-й минуте с передач Амира Мифтахова и Артема Лукоянова (Его двухсотое очко в КХЛ).

Под занавес первого периода казанцы неожиданно начали удаляться — 2 минуты получает Вадим Шипачев, а следом за ним и Артемий Князев.

21 секунды не хватило барсам, чтобы выстоять в первом периоде, как «Сибирь» сравнивает счет встречи — Энди Андреофф расторопнее играет на пятачке.

На этом 120-минутная сухая серия Мифтахова подходит к концу.

Не забиваешь ты — забивают тебе

Даже несмотря на 3 удаления сибиряков, «Ак Барс» во втором периоде не порадовал публику голами

И вновь дежавю под занавес периода — казанцы остаются в меньшинстве. На этот раз крайне неаккуратно в контратаке сыграл капитан барсов Александр Радулов, за что был наказан четырьмя минутами штрафа.

18 секунд хватило гостям, чтобы выйти вперед под конец периода — 1:2 на табло, Георгий Белоусов выводит свою команду вперед.

Два периода подряд «Ак Барс» пропускает «в раздевалку» на последних секундах.



Аж в ушах звенит

Штанга — лучший друг голкипера? Вот и наших визави это не обошло стороной — семь раз за период прозвенели каркасы ворот, спасая как Амира Мифтахова, так и Антона Красоткина.



На заключительный игровой отрезок казанцы вышли сверхзаряженные. Оно и ясно — Казань пока уступает 1:2 в своём первом февральском матче.

Третья шайба по несчастью влетает в ворота «Ак Барса» — неудачно играет ловушкой Амир Мифтахов. Алексей Яковлев опережает голкипера казанцев и делает счёт 1:3.

Передать привет бывшему клубу и поставить точку — идеальный вариант для Артема Михеева. 1:4 в пустые ворота и очередное домашнее поражение от «Сибири».

Казанский «Ак Барс» не выигрывает на домашней площадке у «Сибири» с октября 2020 года.



Казанцы остаются на пятой строчке Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ, имея 72 очка после 59 встреч. Следующую встречу барсы проведут против челябинского «Трактора» в четверг, 8-го февраля в 19:00.

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