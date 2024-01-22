Домашнее «меньшинство» и 26 буллитов: как «Ак Барс» вырвал победу у «Спартака» в Казани

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ вырвал победу у московского «Спартака». Тематическая игра, посвященная нефтяной промышленности Татарстана, прошла накануне, 22 января, и завершилась со счетом 4:3 в пользу казанцев. Хозяевам не помешало даже то, что количество их болельщиков на домашнем льду оказалось вдвое меньше, чем у гостей.

Напряженный первый период

Счет в матче уже на первой минуте открыл нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, отличившийся после передачи Николая Голдобина. Однако уже через три минуты «барсы» сравнялись: после передач от Александра Радулова и Вадима Шипачева Дмитрий Кагарлицкий забросил свою 14-ю шайбу в сезоне.

На шестой минуте матча капитан казанцев Александр Радулов получил травму. Вместо него в первом звене на лед вышел Семен Терехов. Изначально заявленный в качестве 13-го нападающего, игрок точно не помешал «Ак Барсу», хотя с минувшего ноября не провел ни одной игры из-за травмы.

Дубль Цыплакова на 11-й минуте вновь вывел москвичей вперед. Однако обидный для казанцев гол в большинстве удалось отыграть в следующей контратаке. Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов забил свой восьмой гол в сезоне и сравнял счет — 2:2.

Две роковые минуты

Второй период не порадовал голами болельщиков обеих команд, хотя опасных моментов игроки создавали много. В большинстве Радулова заменил Илья Сафонов, который уже в третьем периоде забросил шайбу с разворота. Этот гол вывел казанцев вперед практически до самого конца матча.

Последние минуты матча при минимальном разрыве в счете всегда предвещают напряженную борьбу. За три минуты до конца основного времени «Спартак» снимает вратаря и атакует ворота казанцев вшестером. Тактика приносит успех — за две минуты до финальной сирены отличился легендарный Илья Ковальчук. Он сравнял счет и ознаменовал игру в овертайме.

Буквально за минуту до конца третьего периода «Ак Барс» оказался в очень невыгодном для себя положении. За опасную игру высоко поднятой клюшкой удаление на четыре минуты получил Никита Лямкин. Из-за этого первые три минуты овертайма «Ак Барс» играл в меньшинстве.

Тем не менее «Спартак» не смог реализовать свое большинство. Свободные три минуты на льду и высокий прессинг на ворота казанцев так и не привели к голу. Не изменился счет и за оставшиеся две минуты — команды перешли к буллитам.

Непробиваемый Билялов

Буллиты — это сливки хоккейного матча. И, кстати, очень редкие: по статистике ими заканчивается примерно каждая сотая игра. И в матче «Ак Барса» со «Спартаком» напряжение игроки держали очень долго — это были самые длинные буллиты в сезоне.



Чтобы определить победителя, команды исполнили по 13 бросков. Начав серию, «Спартак» реализовал первый же буллит. Казанцы же, чтобы сравняться, использовали пять попыток — ворота Андрея Кареева поразил заменивший Радулова Семен Терехов.

Дальше накал страстей только усиливался. Для победы каждой команде требовалось забить всего одну шайбу, оставив собственные ворота неприкосновенными при ответном броске. Героем послематчевой серии бросков стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов: в ходе матча он отразил 30 из 33 бросков, а в буллитах смог сдержать 12 попыток «Спартака», три из которых выполнил Илья Ковальчук.

Автором победной шайбы стал главный бомбардир «Ак Барса» Вадим Шипачев. Кстати, позже он признался, что буллиты не бьет из собственных принципов, но в матче со «Спартаком» решил рискнуть и завоевал победу для родного клуба.

Итог буллитов — 2:1 в пользу казанцев. Матч завершился победой «Ак Барса» со счетом 4:3. Таким образом, казанцы поднялись на шестую строчку Восточной конференции КХЛ. «Спартак» же остался на четвертой строчке в Западной конференции.

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Олег Исаков