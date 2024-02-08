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Зинэтула Билялетдинов: «Следующий матч будет очень сложным»

22:19, 08.02.2024
Зинэтула Билялетдинов: «Следующий матч будет очень сложным»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остался доволен качеством игры своих подопечных в матче против «Трактора». Наставник подчеркнул, что казанские хоккеисты выполнили задание тренерского штаба.

— В целом команда играла неплохо, ребята прекрасно понимали важность матча, виден был хороший настрой, была большая отдача, мне игра понравилась, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Еще Билялетдинов вспомнил о предстоящем «Зеленом дерби». Поединок против «Салавата Юлаева» состоится в Уфе 10 февраля в 14.30.

— Будем готовиться, следующий матч будет очень сложным, — резюмировал собеседник.

Сегодня «Ак Барс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли шайбы Семена Кошелева и Артема Лукоянова.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
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