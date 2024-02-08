Зинэтула Билялетдинов: «Следующий матч будет очень сложным»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остался доволен качеством игры своих подопечных в матче против «Трактора». Наставник подчеркнул, что казанские хоккеисты выполнили задание тренерского штаба.
— В целом команда играла неплохо, ребята прекрасно понимали важность матча, виден был хороший настрой, была большая отдача, мне игра понравилась, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.
Еще Билялетдинов вспомнил о предстоящем «Зеленом дерби». Поединок против «Салавата Юлаева» состоится в Уфе 10 февраля в 14.30.
— Будем готовиться, следующий матч будет очень сложным, — резюмировал собеседник.
Сегодня «Ак Барс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли шайбы Семена Кошелева и Артема Лукоянова.
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