Анвар Гатиятулин: «Работаем над проблемными точками»

Главный тренер «Ак Барса» — об итогах матча с «Северсталью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Северсталью» (1:4) прокомментировал итоги встречи.

— Как и говорил уже, пока конструкция шаткая. Была пауза, помимо восстановления, в тренировках была работа над тактическими действиями — выход из зоны, отбор у себя в зоне. В принципе почти два периода получалось выполнять то, о чем договаривались. Потом на пять минут нас выключило, соперник этим воспользовался. Работаем над проблемными точками. Я говорил, что, возможно, будем смотреть и где-то менять рисунок. Это касается не только большинства, но и игры пять на пять, потому что есть проблемные точки.Что касается бригад, пошли на эти перестановки. Будем думать, смотреть. Может быть, одна бригада будет получать больше игрового времени. Сыгранность — это когда ребята быстро двигают шайбу, понимают, где будет партнер, быстрее принимают решения и меньше времени тратят на обработку шайбы. Тогда это создает больше сложностей сопернику. Это касается не только большинства, но и игры пять на пять, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 12 октября с «Сочи» в «Татнефть Арене».

Евгений Романов