«Ак Барс» разгромил «Трактор» на их же льду и вышел на четвертое место Восточной конференции

Субботняя встреча казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора» закончилась разгромной победой барсов со счетом 4:1. Голкипер Тимур Билялов отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а Вадим Шипачев отдал голевую передачу на Александра Радулова и записал в свой актив 915-й балл в КХЛ.

Работяги тащат

Челябинцы подходили к игре с казанским «Ак Барсом» с серией из пяти побед к ряду. Хозяева льда быстро завладели инициативой матча, почти в два раза перебросав казанцев (29-17). Однако несмотря на активный прессинг «Трактора» счет в игре открыли именно казанцы. Мощным щелчком от синей линии зарядил Никита Дыняк, оформив шестую шайбу в сезоне. Передачей ему отметились Митчелл Миллер и Артем Галимов.

Игроки четвертого звена «Ак Барса», которые традиционно считаются «трудовыми», а не забивающими, последние матчи превосходят самих себя — Никита Дыняк, Артем Лукоянов и Дмитрий Кателевский в последних 5 играх набрали 7 очков. Для сравнения первая тройка нападения, набравшая сегодня 4 очка, в последних 5 матчах заработали всего лишь 9 очков на троих.



Нападающий Евгений Свечников, зарплата которого, по некоторым данным, составляет 40 миллионов рублей в год, не провел ни одной смены в матче.

Лидеры проснулись?

Начало второго отрезка матча казанцы начали так же активно, как и конец первого периода. Игра сразу же началась в чужой зоне из-за удаления соперника на последних минутах первой двадцатиминутки — Александр Рыков получил малый штраф за подножку. Имея численное преимущество, «Ак Барс» по инерции продолжил атаковать ворота соперника, заработав на себе очередное удаление — на этот раз, вновь за подножку, удаление схлопотал Михаил Котляревский. Всего 44 секунды хватило первой тройке барсов, чтобы как по нотам разыграть шайбу и удвоить преимущество в матче — капитан «Ак Барса» Александр Радулов забросил с передачи Дмитрия Кагарлицкого и, вернувшего после травмы, Вадима Шипачева.

«Трактор» же и не думал опускать руки и лишь усилил прессинг на ворота гостей, что и принесло свои плоды — Артемий Князев нарушил правила в отношении соперника и заработал удаление, которое и реализовали хозяева площадки — 1:2. Капитан команды Сергей Калинин, по-футбольному «щечкой» сокращает счет до минимума.

Под занавес второго периода Кирилл Семенов «обокрал» игрока «Трактора» и оформил филигранную передачу на свободного Семена Кошелева, которому осталось просто завести шайбу в пустой угол ворот — 3:1 на табло.

Семен Кошелев продлил свою серию с очками за «Ак Барс» до 5 матчей (4+5).

Железный Билялов

Итоговый отрезок матча выдался менее насыщенным по голам, но не менее интересным на моменты: челябинцы провели в атаке более 8 минут периода, в сравнении с тремя минутами барсов. Но как не пытались пробить ворота «Ак Барса» игроки Алексея Заварухина, никак им не удалось огорчить подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Голкипер казанцев Тимур Билялов явно был сегодня в огне — отбил шайбу даже головой.

Точку в этой баталии поставил капитан гостей Александр Радулов голом в пустые ворота.

Итог встречи — 4:1, Казань на 4-м месте Восточной конференции КХЛ и 72 очками в 58 встречах.

На хорошей ноте заканчивает «Ак Барс» свою выездную серию на Урале — 17 заброшенных и всего 7 пропущенных шайб в 5 встречах.

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Олег Исаков