День в истории 2 февраля: 65 лет с гибели группы Дятлова, окончание Сталинградской битвы, запрет «Колумбайна»*
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 февраля 2024 года
2 февраля пройдут совещание по итогам работы Арбитражного суда Татарстана за 2023 год и церемония вручения Государственных премий республики в области науки и техники 2023 года. Сегодня отмечаются День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Всемирный день водно-болотных угодий и День сурка. Два года назад Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн»*, 65 лет назад погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, 68 лет назад Мусе Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание по итогам работы Арбитражного суда Татарстана за 2023 год.
- Торжественная церемония вручения раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Государственных премий республики в области науки и техники 2023 года.
- Расширенное заседание Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез» против «Динамо-СШОР».
Кто родился: Михаил Фрунзе и Валерий Чкалов
- 1885 — советский государственный деятель и военачальник Михаил Фрунзе (скончался 31 октября 1925 года). В честь него названа улица в Казани.
- 1904 — советский летчик, Герой Советского Союза Валерий Чкалов (скончался 15 декабря 1938 года). В 1937 году совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс — на тот момент это мировой рекорд беспосадочного полета.
- 1950 — генеральный директор АО «Челны-Хлеб» с 1994 года Рафаэль Юнусов.
- 1947 — бывший председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, экс-председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
Кто скончался: Дмитрий Менделеев и Владимир Шухов
- 1907 — русский ученый Дмитрий Менделеев (родился 8 февраля 1834 года). Открыл периодический закон химических элементов.
- 1939 — советский инженер, изобретатель Владимир Шухов (родился 28 августа 1853 года). Предложил перекачивать нефть по трубопроводам, подобно воде, и в 1879 году построил первый в России нефтепровод.
- 1942 — советский писатель Даниил Хармс (родился 30 декабря 1905 года).
- 2021 — работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда Галимзян Хазиев. В 1971 году его бригада добилась самой высокой годовой проходки и досрочно выполнила задание восьмой пятилетки.
Праздники: Победа в Сталинградской битве, Всемирный день водно-болотных угодий
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 2 февраля 1943 года завершилась битва за Сталинград, которая стала одним из важнейших событий Второй мировой войны.
- Всемирный день водно-болотных угодий. Провозглашен 2 августа 2021 года Генеральной Ассамблеей ООН в честь годовщины подписания Конвенции о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц. Документ подписан 2 февраля 1971 года.
- День сурка. Впервые его отметили в 1887 году. В этот день в небольшом городке Панксатони на западе Пенсильвании сурок Фил, по поверью, предсказывает погоду. Если он вылез из домика после зимней спячки и увидел свою тень, то зима продлится еще в течение шести недель, если ее не будет, то скоро придет весна.
События в истории: Мусе Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, Курильские острова вошли в состав СССР
- 962 — рождение Первого рейха, Священной Римской империи.
- 1536 — испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес. Позже он стал столицей Аргентины.
- 1701 — Петром I был издан указ о начале строительства на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту.
- 1892 — американский инженер-механик Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку в виде короны, которая используется и сейчас.
- 1924 — преемником Владимира Ленина на посту председателя Совнаркома СССР стал Алексей Рыков.
- 1934 — стартовали занятия в Татарской оперной студии, которая была создана при Московской государственной консерватории для организации в Казани своего музыкального театра.
- 1946 — подписан указ о вхождении в состав СССР Южного Сахалина и Курильских островов.
- 1956 — татарскому поэту Мусе Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, звание было присвоено за исключительную стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
- 1956 — с полигона Капустин Яр прошел первый пуск баллистической ракеты Р-5М (8К51) с ядерной боеголовкой. Преодолев расстояние 1 200 км, ракета прошла по заданному курсу и благополучно достигла расчетной точки в районе Аральских Каракумов.
- 1959 — предположительно, в ночь на 2 февраля в Свердловской области погибли девять туристов из группы под руководством Игоря Дятлова.
- 2000 — в Казани начался XV Международный турнир по хоккею с мячом на призы правительства РФ. Победителем турнира стала сборная России. Второе место заняла сборная Татарстана, опередив команды Швеции, Финляндии и Норвегии.
- 2022 — Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн», влиянию которого, в частности, подвергся Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175. Как объяснили в надзорном ведомстве, эта «террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».
- 2023 — в Казани установили выплаты супругам, которые отмечают 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня государственной регистрации заключения брака.
Справка
*международное террористическое движение, запрещено в России решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года
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