Раис Татарстана поручил перестроить работу Госжилинспекции — место Сергея Крайнова займет Александр Тыгин
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил перестроить работу Госжилинспекции республики. Он отметил, что приоритетным моментом в этом вопросе является комфорт для людей.
Место начальника Госжилинспекции Татарстана Сергея Крайнова займет председатель Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.
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