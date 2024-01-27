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Раис Татарстана поручил перестроить работу Госжилинспекции — место Сергея Крайнова займет Александр Тыгин

08:20, 27.01.2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил перестроить работу Госжилинспекции республики. Он отметил, что приоритетным моментом в этом вопросе является комфорт для людей.

Место начальника Госжилинспекции Татарстана Сергея Крайнова займет председатель Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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