День в истории 23 января: учреждение патриаршества, родился Альберт Каримов, коллегии Минзема и Минэкологии
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 января 2024 года
23 января пройдут коллегии республиканских Минземимущества и Минэкологии. В мире отмечают День почерка, в России — День работников органов дознания МЧС РФ. Четыре года назад Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия коронавируса является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 175 лет назад диплом врача впервые получила женщина, 435 лет назад на Руси узаконили патриаршество. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана РТ об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024-й. Планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Итоговая коллегия Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
- Презентация выставочного проекта «Татарстан — Донбасс: 100 лет истории» в Нацмузее РТ.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС на выезде сыграет с московским МБА.
Кто родился: Ркаил Зайдулла и Альберт Каримов
- 1832 — французский живописец и график, один из родоначальников импрессионизма Эдуард Мане (скончался 30 апреля 1883 года).
- 1870 — американский преподаватель, изобретатель волейбола Уильям Джордж Морган (скончался 27 декабря 1942 года).
- 1946 — советский и российский предприниматель и политик Борис Березовский (скончался 23 марта 2013 года). В 1989 году основал компанию «ЛогоВАЗ», впоследствии ставшую крупнейшим автомобильным дилером России. Был близок к Борису Ельцину.
- 1962 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин (Зайдулла).
- 1965 — председатель совета директоров ООО «Информационные системы», депутат Казанской городской Думы Марат Бикмуллин.
- 1968 — директор волейбольного клуба «Зенит-Казань», вице-президент Федерации волейбола Республики Татарстан Олег Брызгалов.
- 1976 — бывший глава Минпромторга Татарстана, заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.
Кто скончался: Хамид Муштари и Сальвадор Дали
- 1810 — немецкий химик и физик Иоганн Вильгельм Риттер (родился 16 декабря 1776 года). Открыл ультрафиолетовое излучение.
- 1902 — русский врач-психиатр Алексей Кожевников (родился 17 марта 1836 года). Один из основоположников невропатологии в России.
- 1931 — русская артистка балета Анна Павлова (родилась 12 февраля 1881 года). Считается одной из величайших балерин XX века.
- 1956 — австрийский предприниматель, основатель компании по производству рассыпных кристаллов и украшений Swarovski Даниэль Сваровски (родился 24 октября 1862 года).
- 1981 — доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, профессор Хамид Муштари (родился 22 июля 1900 года). Известен как создатель казанского научного направления по теории оболочек и как автор учебников по физике и математике для школ и вузов на татарском языке. Именем Хамида Муштари в Казани назвали улицу, где он жил.
- 1989 — испанский художник Сальвадор Дали (родился 11 мая 1904 года). Был женат на Елене Дьяконовой, известной как Гала Дали — по некоторым данным она была уроженкой Казани.
- 2009 — советский переводчик и разведчица Зоя Зарубина (родилась 5 апреля 1920 года). Известна тем, что участвовала как переводчик в Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также в Нюрнбергском процессе. Также была переводчиком на личных встречах главы СССР Иосифа Сталин и президента США Франклина Рузвельта.
- 2015 — король Саудовской Аравии в 2005—2015 годах Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (родился 1 августа 1924 года).
- 2017 — первый секретарь обкома комсомола Татарстана 75-летний Ильгиз Рахманкулов (родился 23 августа 1941 года).
- 2021 — известный американский телеведущий Ларри Кинг (19 ноября 1933 года). За свою жизнь он провел более 50 тысяч интервью.
Праздники: дни почерка и пирогов
- День ручного письма (день почерка). Его провозгласила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей в честь американского политика Джона Хэнкока, который родился 23 января 1737 года — он первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.
- Всемирный день пирога. Неофициальный праздник, который предложил отмечать Американский совет по пирогам для сохранения традиций приготовления этого мучного изделия.
- День работников органов дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ). Дата празднования связана с тем, что 23 января 1928 года вышел циркуляр НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который наделял Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.
События в истории: крупнейшее землетрясение в Китае, на берег Антарктиды впервые ступили люди
- 1556 — в Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение. Оно затронуло 10 провинций. В результате погибли около 830 тысяч человек.
- 1589 — на Руси узаконили патриаршество, первым Патриархом Московским и всея Руси стал Иов. Его упразднили при Петре I, взамен учредив Духовную коллегию, впоследствии ставшую Святейшим правительствующим синодом. Восстановили патриаршество в 1917 году.
- 1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета.
- 1849 — диплом врача впервые получила женщина. Речь идет о жительнице Нью-Йорка Элизабет Блэквелл. Впоследствии она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, при которой появились медицинские курсы, и Лондонскую медицинскую школу для женщин.
- 1895 — на берег Антарктиды впервые ступили люди. Это были члены норвежской экспедиции под командованием Леонарда Кристенсена.
- 1927 — основан Союз обществ содействия обороне и авиационно-химической промышленности СССР (Осоавиахим). Организация является предшественницей ДОСААФа.
- 1950 — Кнессет (Израильский парламент) провозгласил Иерусалим столицей государства Израиль.
- 1960 — ученый Жак Пикар и специалист-подводник Дон Уолш установили рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины. Они погрузились в батискафе «Триест» и достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера». Изначально приборы показывали глубину в 11 521 метр, позже она была скорректирована до 10 911 метров.
- 1997 — пост Государственного секретаря США впервые заняла женщина. Речь идет о Мадлен Олбрайт.
- 2013 — Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь XXVII Всемирной летней Универсиады, которая прошла летом того же года в Казани.
- 2019 — председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Был избран национальной ассамблеей Венесуэлы. Должность оспаривалась Николасом Мадуро с 23 января 2019 года по 5 января 2023 года.
- 2019 — вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, о расторжении контракта «Роскосмоса» и ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Однако компания из столицы Татарстана продолжила стройку — она смогла решить финансовые проблемы, которые мешали исполнению контракта.
- 2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия коронавируса является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
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