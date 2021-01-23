Новости происшествий

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Умер американский телеведущий Ларри Кинг

16:23, 23.01.2021
Умер американский телеведущий Ларри Кинг
Фото: twitter.com/kingsthings

В США в одной из больниц Лос-Анджелеса умер известный телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. О его смерти сообщил официальный Twitter-аккаунт журналиста.

В начале января стало известно, что Кинг госпитализировал с положительным результатом теста на COVID-19. В 2017 году он сообщил, что болен раком легких. В 2019 года телеведущий прошел ангиопластику, а в 2020 году перенес инсульт.

Кинг вел свое телешоу «Larry King Live». За свою жизнь он провел более 50 тысяч интервью.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также