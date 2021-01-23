Умер американский телеведущий Ларри Кинг
В США в одной из больниц Лос-Анджелеса умер известный телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. О его смерти сообщил официальный Twitter-аккаунт журналиста.
В начале января стало известно, что Кинг госпитализировал с положительным результатом теста на COVID-19. В 2017 году он сообщил, что болен раком легких. В 2019 года телеведущий прошел ангиопластику, а в 2020 году перенес инсульт.
January 23, 2021
Кинг вел свое телешоу «Larry King Live». За свою жизнь он провел более 50 тысяч интервью.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым